Vognmand fra Himmerland bruger færre heste til køerne

Onsdag 5. juni 2024 kl: 12:30

Af: Redaktionen - Vi havde en god snak om hestekræfter, drejningsmoment, brændstoføkonomi, bagtøjsudveksling mm. Og Martins konklusion blev, at Scania'en i kunne nøjes med være en 420’er, siger Peter Munkholm.Han peger på, at Scania's nye Super-drivliner med opdaterede motorer, nye gearkasser og nye bagtøjer, der blev introduceret på markedet for et par år siden, byder på højere drejningsmomenter, lavere brændstofforbrug og mere effektiv kraftoverføring.- Så trods færre hestekræfter er Super-modellerne mere effektive end deres forgængere, forklarer Peter Munkholm.Martin Pedersens nye tre-akslede Scania 420 R-forvogn er specificeret som en B6x2*4 med løftbar og styrbar bogieaksel bag trækakslen af hensyn til manøvreevnen ude hos kunderne, hvor den så kan vende uden at rive gårdspladserne op. Og med en to-akslet påhængsvogn kommer den let og smidigt omkring.Kreaturopbygningen har Martin Pedersen stået for. Den kommer fra Finkl i Bissingen mellem Stuttgart og München i Tyskland. Det er også Finkl, der har bygget påhængsvognen samt stået for maling af hele trækket.Sønderup-Suldrup Vognmandsforretnings nye Scania 420 R kommer til at køre ca. 100.000 kilometer om året, og Martin Pedersen har valgt at tegne en såkaldt Drivline+ serviceaftale inklusiv udvidet drivlinegaranti på bilen.





