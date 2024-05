Samkørselsplads ved Horsens holder flyttedag - ny og større plads står klar

Torsdag 23. maj 2024 kl: 04:00

Af: Redaktionen Den eksisterende samkørselsplads i Horsens V flytter for at gøre plads til udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej. (Foto: Vejdirektoratet)Som en del af arbejdet med at udvide E45 Østjyske Motorvej bygger Vejdirektoratet en række nye samkørselspladser eller flytter de eksisterende for at gøre plads til et tredie spor på motorvejen.Aktuelt er turen kommet til den meget benyttede samkørselsplads ved frakørsel 56a - Horsens V, som flytter cirka 400 meter mod vest fra Kærgårdsvej til Bøgehøjvej.Den nye plads, der er blevet gjort færdig i løbet af den seneste måned, er dobbelt så stor som den eksisterende.- Vores entreprenør har arbejdet hurtigt, og den nye samkørselsplads står derfor klar før tid. Udover de ekstra p-pladser er pladsen indrettet med handicappladser, cykelparkering samt kys-og-kør zone til samkørsel, siger projektchef i Vejdirektoratet, John Kjærsgaard.Der vil være skilte, som henviser trafikanter fra den hidtidige samkørselsplads til den nye.Når den gamle samkørselsplads på Kærgårdsvej er lukket vil den blive brugt som arbejdsareal, mens arbejdet med at udvide motorvejen står på.