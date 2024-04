ÅRSRAPPORT 2022 FOR FREDERISKHAVN HAVN:

Fredag 26. april 2024 kl: 11:24

en bruttofortjeneste på 60.865.000 kroner (36.764.000 kroner)

persolaneudgifter på 14.989.000 kroner (14.906.000 kroner)

Af- og nedskrivninger på 23.861.000 kroner (12.726.000 kroner)

Hvilket gav et driftsresultat på 21.500.000 kroner (6.995.000 kroner)Derudover havde havnen finansielle indtægter og udgifter på samlet 44.503.000 kroner (2.630.000 kroner), hvilket betød et årsresultat på 66.003.000 kroner (4.365.000 kroner)Tallene i parantes er de tilsvarende tal for 2021.I årsrapporten oplyser ledelsen, at de finansielle indtægter er positivt påvirket af en omlægning af renteswaps.I årsrapporten skriver ledelsen, at anlægget af en ny bunkerterminal til Stena Oil, som entreprenøren Bladt Industries var i gang med at anlægge, var blevet yderligere forsinket, hvilket førte til en opsigelse af totalentreprisekontrakten med Bladt i oktober 2022. Efterfølgende blev de resterende arbejder udbudt i nye kontrakter og havnens ledelse forventede ved udgangen af 2022, at terminalen ville være i fuld drift fra andet halvår 2023.Reelt blev det først i januar i år, at Stena Oil overtog terminalen og fik gang i driften - og dermed begyndte at betale leje til Frederikshavn Havn.Årsrapporten for 2022 oplyser også om havnens aktiver og passiver.De materielle aktiverne - grunde, bygninger, driftsmateiel og inventar var ved udgangen af 2022 opgjort til 1.731.305.000 kroner. Dertil kom tilgodehavender ved årsskiftet 2022/2023 på 139.901.000 kroner, likvide beholdninger på 47.325.000 kroner og omsætningsaktiver på 187.226.000 kroner Samlet var aktiver på 1.918.513.000 kroner.På passivsiden - egenkapital og gæld - var egenkapitalen ved udgangen af 2022 på 449.841.000 kroner. Hensatte forpligtelser udgjorde 20.000.000 kroner, mens den langfristede gæld til eksempelvis realkreditinstitutter samlet var på 1.359.864.000 kroner. Dertil kom kortfristet gæld på 88.826.000 kroner. De samlede gældsforpligtelser var på 1.448.690.000 kroner, som sammen med egenkapitalen skabte balance med passiver på samlet 1.918.513.000 kroner.Ud fra tallene i årsrapporten kan man udregne Frederikshavn Havns soliditetsgrad, der fortæller noget om, hvor meget af de samlede aktiver, havnen selv ejer.Soliditeten er egenkapitalen divideret med de samlede aktiver ganget med 100 procent.