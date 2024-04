Lastbilproducent føjer flere løsninger til sit batteri-elektriske program

Tirsdag 2. april 2024 kl: 15:06

Af: Redaktionen Scania peger på, at de nyeste batterier, der er designet til maksimal effektivitet med både køling og forvarmning, er de hidtil mest bæredygtige batterier - og de kan holde i hele bilens levetid.







Hos den svenske lastbilproducent fremhæver man, at de seneste nyheder betyder, at tre-akslede lastbiler nu også kan leveres i en elektriske udgaver til eksempelvis kroghejsbiler og betonkanoner uden, at det går ud over nyttelasten. Scania introducerer i den sammenhæng også flere løsninger med kraftudtag til eksempelvis hydraulik.







Den nye el-motor - EM C1-2 - kan fåes i to forskellige effektniveauer - 210 kW (286 hk) eller 240 kW (326 hk) - og er kortere end Scania’s større el-motorer, hvilket giver mere plads til eksempelvis ekstra batterier eller støtteben. El-motoren kombinerer lav vægt og høj effekt med et relativt højt drejningsmoment og to gear.









Med hensyn til batterierne af nyeste generation fremhæver Scania, at de kan holde mindst 1,3 millioner kilometer, hvilket ifølge Scania vil sige i hele bilens levetid. Batteriernes fossile fodaftryk er omkring en tredjedel af det typiske benchmark i batteriindustrien, da de vil være produceret med fossilfri strøm i Skellefteå i Nordsverige. Scania har valgt at fokusere på lithium-ion battericeller i prismatiske former, der samles i batteripakker på 416 eller 624 kWh i Södertälje med et SOC (usable energy) vindue på cirka 83 procent.



