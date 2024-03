Lufthavn løftede overskuddet op til knap 400 millioner kroner før skat

Onsdag 13. marts 2024 kl: 11:25

Rammevilkår på plads



Af: Redaktionen I 2023 rejste 26,8 millioner passagerer gennem lufthavnen på Amager, hvilket var en stigning på 21 procent sammenlignet med året før. I forhold til 2019 året før coronavirussen ankom til Europa og Danmark og udløste en række restriktioner, der blandt andet begrænsede flytrafikken, var passagetallet sidste år oppe på 88 procent 2019-niveauet.Den samlede omsætning endte på 4,1 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 15 procent i forhold til 2022, men et fald på 7 procent i forhold til 2019.- Vi mærker fortsat en stigende rejselyst. Passagerne kom for alvor tilbage i 2023, og der er høj aktivitet i terminalerne. På årets travleste dage gik flere end 100.000 rejsende gennem lufthavnen for at komme til eller fra en af de 321 direkte ruter, der går mellem København og 164 destinationer ude i verden. På trods af fremgangen er vi fortsat ikke på niveau med 2019. Vi mangler 12 procent af vores passagerer - og det kan mærkes, siger Christian Poulsen, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn A/S, der er ejet af den danske stat med 33 procent af aktierne og Copenhagen Airports Denmark ApS med 50 procent. Sidstenævnte selskab har blandt andet ATP som aktionær med 33 procent af aktierne.- Vi ender året med et relativt tilfredsstillende resultat. Men vi er samtidig i en situation, hvor vi slæber på en stor gæld, som vi skal nedbringe. Krisen har medført et gældsniveau, som presser vores økonomi. Derudover er det blevet markant dyrere at drive lufthavnen. Vi oplever generelt stigende priser, øgede udgifter til lønninger og en række nye lovkrav, vi skal leve op til, siger Christian Poulsen.Årets aeronautiske omsætning fra flytrafikken landede på 2,2 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 18 procent i forhold til 2022, men et fald på 9 procent i forhold til 2019.Den ikke-aeronautiske del af virksomheden med shoppingcenter, udlejning, parkering og hoteller, der er afgørende for Københavns Lufthavns evne til at investere, gav sidste år en omsætningen på 1,9 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 12 procent i forhold til 2022, men 3 procent under 2019-niveauet.- Det er en udfordring, at vi både skal investere og samtidig nedbringe gæld. Vi har en række nødvendige og kostbare investeringer, der skal sikre, at vi også i fremtiden er en attraktiv lufthavn for passagerer, flyselskaber og for Danmark. Det er helt afgørende for vores land, at der er en velfungerende international lufthavn med gode forbindelser ud i verden, siger Christian Poulsen.Christian Poulsen peger på, at luftfarten globalt set fortsat er udfordret af krigen mellem Ukraine og Rusland. Lukningen af det russiske luftrum for europæiske flyselskaber har gjort det svært at tiltrække nye ruter til Asien, da flyselskaberne er tvunget til at flyve enten syd eller nord om Rusland.I 2023 kom to afgørende rammevilkår på plads for Københavns lufthavn. I august blev lufthavnen og flyselskaberne enige om en aftale om de takster, flyselskaberne betaler for at bruge baner, terminaler og services.



- Vi fik forhandlet en god, fælles aftale på plads med de største flyselskaber i lufthavnen. Nu har både vi og flyselskaberne i de kommende år en forudsigelighed i vores forretninger. Taksterne er fundamentet for vores økonomi og evne til at investere i fremtidens lufthavn, den grønne omstilling og fastholde positionen som internationalt trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen.





I december vedtog Folketinget en ny rammelov for Københavns Lufthavn. Loven giver lufthavnen mulighed for at frigive et område inden for lufthavnens eksisterende areal til at udvikle lufthavnen og for eksempel bygge standpladser, der passer til nye moderne flytyper.







- Den nye rammelov giver os mulighed for at fastholde positionen som et vigtigt trafikknudepunkt i Nordeuropa. Det er vigtigt, at vi fortsat kan levere en effektiv drift og forblive attraktive for både flyselskaber og passagerer - ellers vil Danmark tabe terræn til landene omkring os, siger Christian Poulsen.







Forventninger til 2024

I 2024 forventes en vækst i omsætningen på 20 procent primært drevet af de nye takster, der trådte i kraft 1. januar 2024 samt et stigende passagertal. Københavns Lufthavn forventer, at passagertallet stiger til omkring 29 millioner i 2024. Forventningerne til det finansielle resultat er usikre på grund af de fortsatte geopolitiske og makroøkonomiske påvirkninger. En forringelse af disse faktorer kan påvirke rejselysten og København Lufthavns finansielle forventninger negativt.



Hvis passagertallet når op på omkring 29 millioner, forventes resultatet før skat at blive mellem 1,15 milliarder og 1,35 milliarder kroner. Her vil passagervæksten spille positivt ind, mens højere driftsomkostninger i forhold til 2023 påvirker negativt. De højere driftsomkostninger forventes primært at skyldes øgede passagerrelaterede aktiviteter, lovkrav, lønstigninger og inflation.





Interesserede kan læse Københavns Lufthavns årsrapport 2023









