Sværlasttrailer er blevet hentet til Djursland

Tirsdag 27. februar 2024 kl: 13:19

Chassis-opbygning:

Centralvange opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Bund i 28 mm hårdttræsplanker

U-skinne til ramper i bagenden

Surringshuller i bunden af kantskinner

2x13 stk. surringsringe i kantskinner

Rotorblink monteret i bagenden

Udtrækkelig tre-trins stige i bagerst

Af: Redaktionen Om den nye sværlasttrailerKel-Berg traileren er leveret med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er med lift, mens tredie aksel er selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Rygaard Transport & Logistic A/S blev grundlagt i 1937 af Mads Rygaard i Ryomgård på Djursland. I 1952 flyttede familien til Grenaa og forsatte udviklingen med kørsel af sten, grus og kalk samt kørsel for landbrug og fiskeri.I 1985 startede virksomheden landsdækkende distribution af varer med etableringen af Rygaard Fragt i Aarhus. Senere kom lagerhoteller/distributionscentre i Grenå, Hedensted og Ishøj. I 2015 nåede firmaet en omsætning på 360 millioner og 250 ansatte, 180 egne biler og 360 trailere. Samme år besluttede familien Rygaard at frasælge lagerhotel og distribution for herefter at koncentrerer sig om den "gamle" del af forretningen med udgangspunkt på Djursland.I dag omfatter aktiviteterne blandt andet transport af rundtræ direkte fra skoven til produktion, alle former for transport i gardintrailere, elementtransport for betonindustrien og byggebranchen, samt transport af volumegods som eksempelvis korn, foderstoffer, træpiller, grus, recycling med mere. Rygaard Transport & Logistic A/S beskæftiger sig også med transport af fiskeprodukter med kørsel primært i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Polen.