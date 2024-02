Jernbaneopertør ser på Hirtshals som udgangspunkt for banetransport

Tirsdag 13. februar 2024 kl: 11:10

Af: Redaktionen Kombiterminalen i Hirtshals blev anlagt i 2015, hvor billedet er taget. Siden har det været småt med godstransportaktiviteter med banen. (Foto: Jesper Christensen)Siden 2015 har baneaktiviteterne på kombiterminalen i Hirtshals været begrænsene. Pladsen bliver i dag først og fremmest brugt til parkering af sættevogne.Ifølge Transportmagasinet vil DB Cargo gennemføre en prøvekørsel 3. maj med håb om, at der kan blive tale om fem ugentlige afgange til og fra Hirtshals, hvor færger fra først og fremmest Norge fragter mange trailere. Samlet passerer omkring 200.000 lastbiltrailere gennem Hirtshals i løbet af et år.Udfordringerne med kapaciteten er siden 2015 blevet lidt mindre. Dels har Nordjyske Jernbane anlagt et krydsningssport, og dels har Banedanmark forlænget et sidesport i Hjørring med 700 meter for at give mere plads til rangering af lokomotiver. Sidesporet skal efter planen åbne i år.En tredie udfordring for godstransporten til og fra Hirtshals er, at banen i Vendsyssel ikke står over for en elektrificering. Investeringen i elektrificering af jernbanen i Vendsyssel - både den statslige mellem Aalborg - Hjørring og Frederikshavn og den regionale mellem Hjørring og Hirtshals - vurderes til ikke at være økonomisk rentabel.Banestrækningen mellem Aalborg og Hirtshals er udlagt som en del af den transeuropæiske transportkorridor Ten-T, der prioriterer både vejnet og jernbane højt.