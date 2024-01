Nyt fly transporterer passagerer med mindre CO2-udslip

Onsdag 17. januar 2024 kl: 11:49

Lidt om KLM:

KLM Royal Dutch Airlines har eksisteret i over 100 år

KLM sigter mod at være det førende europæiske luftfartsselskab inden for effektivitet, bæredygtighed og i at skabe mindeværdige oplevelser

KLM-rutenettet forbinder passagerer fra 14 gateways i Danmark, Finland, Norge og Sverige via Amsterdam Lufthavn Schiphol til destinationer over det meste af verden

KLM er en del af Air France–KLM Group, samt medlem af den globale SkyTeam Alliance

Af: Redaktionen - Modernisering af flåden er en meget vigtig byggesten i vores strategi for at reducere CO2 udslip. Vores flåde består i dag af 21 procent af den såkaldte nye generation af flytyper. Vores mål er at nå 64 procent i 2028. Disse nye flytyper reducerer brændstofforbrug og CO2 udslip med 15 procent, samt afgiver 50 procent mindre støj, siger Maria Hagelberg, der er ansvarlig for bæredygtighed hos Air France og KLM North Europe.I løbet af de kommende år vil KLM i samarbejde med Transavia, der er et hollandsk lavpris-flyselskab, der fungerer som et selvstændigt selskab under Air France-KLM, introducere 100 nye fly for at skabe en moderne europæisk flåde med reduceret udslip.Den først Airbus A321neo blev sat i drift i december 2023 af Transavia.Maria Hagelberg peger på, at en yderligere vigtig vej mod at gøre luftfart mere bæredygtig, er så vidt som muligt at bevæge sig væk fra fossilt brændstof og øge mængden af bæredygtigt flybrændstof (Sustainable Aviation Fuel SAF), da brugen af dette reducerer udslip med op til 75 procent.- I de sidste to år har Air France og KLM været den største aftager af SAF på globalt plan. I 2023 brugte vi 80 000 ton SAF, hvilket svarer til 16 procent af den totale SAF-produktion. Vi er stolte af at være topbrugere af SAF, men sidste år gik kun 3 procent af alt produceret bæredygtigt brændstof til luftfart.Vi har brug for flere investeringer i SAF-produktionen ikke mindst i Skandinavien, siger Maria Hagelberg.