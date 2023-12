November 2023 endte 10 under 2022

Mandag 11. december 2023 kl: 13:58

Af: Redaktionen

Hvor både Volvo og Scania fik nyregistreret færre lastbiler over 16 ton i november i år sammenholdt med november sidste år, fik Mercedes-Benz nyregistreret flere.









MAN tog plads nummer fire med 27 - 18 færre end i november sidste år, mens DAF tog plads nummer fem med 23 - 17 flere end i samme måned for et år siden.Iveco kørte ud af november med 8 nyregistreringer - 3 flere end idste år, mens Ford kørte ud af november med 4 nyregistrerede lastbiler over 16 ton - også 3 flere end sidste år.









Renault Trucks noterede sig for 3 nyregistreringer - 3 færre end i november sidste år.









Antal nyregistrerede lastbiler over 16 ton og markedsandele for november i år sammenholdt med november sidste år fremgår af nedenstående tabel.









Nyregistrerede lastbiler over 16 ton Mærke November 2023 November 2022 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 130 34,67 % 134 34,81 % Scania 111 29,60 % 135 35,06 % Mercedes-Benz 69 18,40 % 52 13,51 % MAN 27 7,20 % 45 11,69 % DAF 23 6,13 % 7 1,82 % Iveco 8 2,13 % 5 1,30 % Ford Trucks 4 1,07 % 1 0,26 % Renault Trucks 3 0,80 % 6 1,56 % I alt 375

385



(Kilde: Bilstatistik.dk)

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.