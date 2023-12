Bekendtgørelse åbner for lastbiler med plads til mere

Torsdag 7. december 2023 kl: 11:26

Trailerne er blandt vinderne



Af: Redaktionen - Det her er den største landvinding siden vognmandserhvervet i 2011 fik mulighed for at køre med 54 tons totalvægt på syv-akslede vogntog plus et par andre gode og vigtige forbedringer og siden vi i 2014 fik vægten løftet til 56 tons, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard og fortsætter:- Branchen har nemlig vedholdende presset på med argumenter om forbedring af miljø og sikkerhed.Med den nye bekendtgørelse er vinderne i denne omgang trailerne med ekstra længde, og større akseltryk på de treakslede påhængsvogne og trailere, større totalvægt på fem- og fireakslede lastbiler, samt en efterspurgt ekstra længde til lastbiler med kran.- En af de store landvindinger er 42 tons totalvægt på fem-akslede lastbiler og trækkere - eksempelvis med kran, ligesom en øget længde til 15 meter på sættevogne er markant, siger Erik Østergaard, der også fremhæver en forhøjelse af totalvægten på lastbiler med fire aksler fra 32 til 36 tons.- Der er også ekstra totalvægt for vogntog fra fire til seks aksler, men den helt nødvendige og logiske forhøjelse af totalvægten på syv- og otte-akslede vogntog udestår. Den har vi store forventninger og forhåbninger til. Og vi ved, at transportminister Thomas Danielsen (V) meget gerne vil levere den forbedring til vognmandserhvervet. Spørgsmålet er, hvornår det kan ske. Først og fremmest ville en hurtig afklaring være et vigtigt skridt, og Vejdirektoratet er ved at lave en analyse på konsekvenserne, siger Erik Østergaard.Hos DTL peger man på, at der er andre spændende detaljer i den nye dimensionsbekendtgørelse - eksempelvis krav til akselafstande, der er vigtige at holde sig for øje, hvis de nye og højere vægte skal opnås.Men på trods af landvindingen i Danmark står slaget ifølge DTL nu i EU om det verserende forslag om en revision af EU’s vægt- og dimensionsdirektiv. DTL vurderer, at de nye danske vægt- og dimensionsregler ikke står til at blive berørt af EU-revisionen.Og så alligevel. For hvor EU lader de enkelte medlemslande have nogenlunde fred til at optimere transporterne på egen jord, så peger Erik Østergaard på, at EU har kig på de grænseoverskridende transporter mellem landene.- Her kæmper DTL og NLA for, at de eksisterende nordiske transporter med øget vægt og højde kan komme til at fortsætte som hidtil.Interesserede kan se den nye bekendtgørelse