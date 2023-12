Erhvervsministeren åbner kinesisk søfartsmesse

Mandag 4. december 2023 kl: 19:00

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den kinesiske søfartsmesse Marintec China-konference har inviteret Danmark og erhvervsminister Morten Bødskov til at være medværter for årets messe. Det er første gang, et andet land bliver inviteret som medværter.Derfor er Morten Bødskov rejst til Kina for at deltage i messen, der åbnede søndag 3. december og har sidste dag onsdag 6. december.Erhvervsministeriet peger på, at messen har stor betydning for Det Blå Danmark og især den store danske maritime udstyrsindustri.- Kina er et vigtigt marked for den danske maritime industri, og derfor har jeg taget imod invitationen til at være medvært ved Marintec China. Jeg ser det som et skulderklap til vores ambitiøse rederier og teknologisk stærke udstyrsleverandører, der står klar med de innovative løsninger, som kan bidrage til at få skibsfarten i mål med den grønne omstilling. Samtidig betyder situationen i en verden med globale spændinger, at vi skal indrette os på en måde, hvor vi beskytter danske og europæiske interesser. Den balancegang står vores virksomheder midt i, og som erhvervsminister er jeg til stede for at støtte dem, siger erhvervsminister Morten Bødskov.I juli vedtog den internationale søfartsorganisation IMO en historisk klimaaftale, hvor der var enighed om, at skibsfarten skal være klimaneutral tæt på 2050. For at nå det mål, er der blandt andet brug for innovative, grønne løsninger.På Marintec China forventes over 70.000 deltagere fra over 100 lande - herunder ca. 30-40 danske virksomheder. Messen er en vigtig indgang til det asiatiske maritime marked og et udstillingsvindue for maritime udstyrsleverandører fra hele verden til at promovere deres produkter og løsninger over for rederier og skibsværfter.Erhvervsminister Morten Bødskov skal blandt andet holde tale ved messens åbningsceremoni og i forbindelse med åbningen af den danske pavillon. Alt sammen med henblik på at sikre et fokus på de danske maritime virksomheders grønne produkter og løsninger samt understøtte virksomhedsdeltagelse på den danske stand.Danske udstyrsvirksomheder beskæftiger godt 5.000 mennesker i Kina, og branchens eksport til landet ligger på omkring 4 milliarder kroner. Det gør landet til det tredjestørste marked for dansk maritimt udstyr.Med på turen er blandt andre de administrerende direktører for Danske Maritime og Danske Rederier.