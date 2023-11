Aarhus-studerende vil mindske ensomhed for lastbilchauffører

VINDER AF STOR IVÆRKSÆTTERKONKURRENCE:

Torsdag 30. november 2023 kl: 10:07

Om Danish Entrepreneurship Festival:

Danish Entrepreneurship Festival er Danmarks største event for innovation og entreprenørskab og årets hyldest til undervisning, der fremmer innovative tankegange og iværksætteri hos børn og unge.

Formålet er at skabe et rum og en kontakt mellem erhvervslivet og uddannelsessystemet, der giver elever og studerende mulighed for at modtage kvalificeret sparring og rådgivning på et tidligt stadie i deres entreprenørskabsproces. På festivalen vil de unge deltagere præsentere deres idéer for nogle af landets dygtigste erhvervsfolk, som står klar til at give feedback.

Om Fonden for Entreprenørskab:

Fonden for Entreprenørskab vil inspirere børn og unge og give dem evnen til at tænke og agere entreprenant og innovativt, så de kan lykkes i en global og omskiftelig verden. Det gør Fonden ved at hjælpe skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende

Fonden fungerer desuden som nationalt videncenter for opsamling, udvikling og udbredelse af viden om entreprenørskabsundervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet

Af: Redaktionen Vinderne af Grow Up sporet i Start Up Programme under Danish Entrepreneurship Festival i Fredericia, Truck Buddy.Den nye platform gav dem onsdag førstepladsen i Grow Up-sporet i den landsdækkende iværksætterkonkurrence for studerende på videregående uddannelser ved Danmarks største entreprenørskabsfestival, Danish Entrepreneurship Festival, i Messe C i Fredericia.På festivalen i Messe C i Fredericia præsenterede folkeskoleelever, elever på ungdomsuddannelser og studerende fra videregående uddannelser deres idéer til at løse fremtidens udfordringer.En af de konkurrencer, der blev afholdt, er Grow Up-konkurrencen i Start Up Programme, som er målrettet studerende på de korte og mellemlange videregående uddannelser.Her vandt holdet Truck Buddy med eleverne Charles Sonny Garvang, Camilla Katarzyna Beenfeldt og Anthony Sangano fra Aarhus.Truck Buddy er en community platform, som henvender sig til transportbranchen og skal løse problemer med ensomhed. Lastbilchauffører har deres egen side af platformen, som er dedikeret til at forbedre trivslen og arbejdsmiljøet for lastbilchauffører. På platformen kan lastbilchauffører oprette forbindelse til hinanden, dele erfaringer og viden og samarbejde om at finde løsninger på fælles problemer. Det gøres gennem en online walkie-talkie, et feed til opslag, et kort over lastbilchaufførernes placering og meget mere.De tre studerende var glade og stolte over prisen.- Vi er meget overvældede og overraskede. Vi kom i dag for at øve pitch og forbedre vores kompetencer, og vi havde slet ikke forventet at vinde. Vi har lært sindssygt meget af at være med i Start Up Programme, som vi kan bruge i vores videre rejse. Vi er blevet bedre til at præsentere vores ide, har set værdien i netværk og at dele viden og få vigtige input. Vi lancerer platformen til februar, og på sigt er drømmen at gå internationalt og skabe endnu bedre trivsel og arbejdsmiljø for transportbranchen, siger Charles Sonny Garvang, Camilla Katarzyna Beenfeldt og Anthony SanganoHoldet vandt 10.000 kroner, der er sponsoreret af Chr. Augustinus Fabrikker.Start Up Programme er et særligt entreprenørskabsprogram, der er målrettet studerende på alle korte og mellemlange videregående uddannelser i Danmark og deres undervisere. Programmet er bygget op om undervisningsmateriale, opkvalificering af undervisere og aktiviteter og events, hvor studerende kan afprøve idéer med iværksættere, erhvervsfolk og andre studerende.I alt deltog 190 studerende fordelt på 56 hold i konkurrencerne for de videregående uddannelser i Messe C i Fredericia.