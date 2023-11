Serieproduktion af tunge elektriske lastbiler går i gang i Frankrig

Fredag 24. november 2023 kl: 10:39

Batterielektriske lastbiler til flere opgaver

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Renault Trucks har produceret lastbiler på fabrikken i Bourg-en-Bresse siden 1964, og nu vil der blive produceret Renault Trucks E-Tech T og C. De batterielektriske køretøjer er først og fremmest til regional distribution og entreprenøropgaver. Modellerne er en del af den elektriske modelserie hos Renault Trucks, der er den mest omfattende på det europæiske marked, da modelseriens køretøjer spænder fra 650 kg til 44 ton totalvægt.Renault Trucks' E-Tech T og C-modeller, der er lastbiler med en totalvægt på op til 44 tons, er de seneste i rækken i Renault Trucks’ hel-elektriske serie, som nu kan løse langt størstedelen af de transportopgaver, der er inden for bymæssige og regionale transport, uden udslip under driften.For at imødekomme produktionen af ​​de tunge batteri-elektriske lastbiler har Renault Trucks investeret i at tilpasse sine fabrikker samt udvikle kompetencerne hos sine medarbejdere. Her trækkes på fire års erfaring med produktion af mellemtunge elektriske lastbiler på Renault Truck's Blainville-sur-Orne-fabrikken i Normandiet, og der anvendes de samme regelsæt og ”best practice” i Bourg-en-Bresse.Renault Trucks E-Tech T og C samles på samme linie, som de tilsvarende diesel-modeller, hvorefter de overføres til et tilegnet 5.200 kvadratmeter stort område - Renault Trucks E-Tech Factory - hvor kvalificerede operatører og teknikere udfører de tekniske opgaver, der er specifikke inden forelektrificering - eksempelvis montering af den elektriske drivenhed (EDU) og installation af transmission og batterier. De elektriske køretøjer returnerer derefter til serieproduktionsprocessen med præstationstests for at sikre pålidelighed og kvalitet.Renault Trucks E-Tech T og C kan stort set løse alle entreprenøropgaver i byer og regional distribution. Uanset om der transporteres gods, andre materialer eller industriaffald, kan køretøjerne tilpasses til de forskellige opbygning takket være tre typer kraftudtag (PTO): elektrisk, elektromekanisk eller på gearkassen, hvilket åbner mulighed for at køre CO2-neutralt.Med en samlet samlet totalvægt på op til 44 tons fås Renault Trucks E-Tech T og C i 4x2 og 6x2 versioner, med et langt førerhus og en akselafstand på 3.900 mm. I langchassis konfiguration fås de i 4x2, 6x2 og 8x4 tridem, kort eller langt førerhus og med et valg af 11 akselafstande, der spænder fra 3.900 til 6.700 mm.Renault Trucks E-Tech T og C kan udstyres med to eller tre elmotorer, der har en samlet effekt på op til 490 kW, hvilket svarer til 660 hk.For at imødekomme behovet for rækkevidde og opgaver kan Renault Trucks E-Tech T og C udstyres med fire til seks lithium-ion batteripakker, der giver mellem 390 og 540 kWh strøm. Batterierne kan genoplades med vekselstrøm (AC) op til 43 kW, eller ved jævnstrøm (DC) op til 250 kW. De batterielektriske lastbiler vil kunne køre op til 300 km på fuld opladning og op til 500 km med en opladning (250 kW), der tager en time for et køretøj udstyret med 6 batteripakker.Battericellerne og modulerne er leveret af Samsung SDI og samlet på en fabrik i Gent i Belgien, der er ejet af AB Volvo-koncernen.