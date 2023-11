Dæktryksovervågningssystemer bliver obligatoriske fra juli næste år

Torsdag 23. november 2023 kl: 15:03

Af: Redaktionen (Illustrationer: Schmitz Cargobull)Schmitz Cargobull peger på, at når det kommer til at øge effektivitet og sikkerhed i den daglige transport, spiller det korrekte dæktryk en vigtig rolle. Schmitz Cargobull tilbyder allerede sit eget dæktryksovervågningssystem (TPMS) i forbindelse med TrailerConnect-telematiksystemet. Dæktryksovervågningssystemet bliver standardudstyr i begyndelsen af 2024.- Vi har udstyret vores trailere med TrailerConnect-telematiksystemet som standard fra fabrikken siden 2018. Systemet kan også nemt eftermonteres på køretøjer fra andre producenter. Alle Schmitz Cargobull-trailere bliver nu udstyret med et TPMS-system til registrering af dæktryk og temperatur. Det betyder, at forpligtelsen fra juli 2024 for nyregistrerede trailere til at have dette system allerede kan opfyldes, siger Boris Billich, der er Chief Sales Officer hos Schmitz Cargobull.Hos Schmitz Cargobull gentager man budskabet om korrekt dæktryk.Hvis dæktrykket ikke er indstillet optimalt, kan det føre til for tidligt slid på dækkene samt højere brændstofforbrug. Derudover har det også en langsigtet betydning for trafiksikkerheden. Med et dæktryksovervågningssystem, som Schmitz Cargobull's TPMS-system, er det enkelt at opretholde det korrekte lufttryk, hvorved brændstofforbruget og CO2-emissionerne reduceres og den økonomiske effektivitet øges. Køreegenskaberne er også væsentligt forbedret og køresikkerheden væsentligt øget, og endelig er det korrekte dæktryk et afgørende bidrag til at forlænge dækkenes levetid.TPMS-systemet overvåger dæktrykket i realtid og advarer om pludseligt eller gradvist tryktab eller overpumpning. En tidlig advarsel via TrailerConnect-portalen, via e-mail og sms samt beSmart-appen til chauffører eller beUpToDate-appen til vognmænd øger sikkerheden for trafikanter og gods.