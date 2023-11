- Jeg er meget stolt over, at vores Volvo FH Electric har vundet denne højt respekterede pris

CHEFEN FOR VOLVO TRUCKS EFTER PRISUDDELING:

Torsdag 23. november 2023 kl: 10:50

Vinder for fjerde gang



Af: Redaktionen I sin begrundelse for kåringen roste juryen den elektriske lastbils ydeevne, trinløse acceleration, lave støjniveau og vibrationsfri kørsel.- Med introduktionen af FH Electric har Volvo Trucks leveret en avanceret batterielektrisk lastbil, der indgår i et stort udvalg af elektriske køretøjer til en bred vifte af transportopgaver. Den er et bevis på, at energiomstillingen tager til i styrke selv i dagens udfordrende konkurrencesituation, udtalte Gianenrico Griffini, formand for juryen bag kåringen af “International Truck of the Year”, da han overrakte prisen og trofæet til præsidenten for Volvo Trucks, Roger Alm, på Solutrans transportudstillingen i Lyon i Frankrig.- Jeg er meget stolt over, at vores Volvo FH Electric har vundet denne højt respekterede pris. For første gang i historien har transportbranchen valgt en elektrisk lastbil som “International Truck of the Year”. Den repræsenterer en ny æra inden for lastbiltransport, og at vinde denne pris viser tydeligt, at skiftet til nul-emissionstransport sker her og nu, sagde Roger Alm og fortsatte:- Jeg vil oprigtigt takke alle, der har bidraget til denne succes. Den er baseret på et godt teamwork blandt vores kolleger i Volvo-koncernen og tæt samarbejde med vores værdsatte kunder, partnere og leverandører.Det er fjerde gang, at Volvo Trucks FH-model er blevet kåret som ”International Truck of the Year”. Volvo FH er solgt i tæt ved 1,4 millioner enheder over hele verden.Volvo FH Electric kan køre med vogntogsvægte på op til 44 tons. Produktionen startede i 2022 på Volvo Trucks' fabrik i Göteborg i Sverige, og produktionen på fabrikken i Gent i Belgien begyndte i 2023.Volvo Trucks har siden 1977 fået en lastbilmodel kåret som "International Trucks of the Year" syv gange.









International Truck of the Year igennem 48 år:



1977: Seddon Atkinson 200

1978: MAN 280

1979: Volvo F7 1980: MAN 321

1981: Leyland T45

1982: Ford Cargo

1983: Renault G260/290

1984: Volvo F10

1985: Mercedes-Benz LN2

1986: Volvo FL

1987: MAN F90

1988: DAF 95

1989: Scania 3-serien 1990: Mercedes Benz SK-serien

1991: Renault AE Magnum

1992: Iveco Eurocargo

1993: Iveco Eurotech

1994: Volvo FH

1995: MAN F2000

1996: Scania 4-serien

1997: Mercedes-Benz Actros

1998: DAF 95 XF

1999: Mercedes-Benz Atego 2000: Volvo FH

2001: MAN TGA

2002: DAF LF

2003: Iveco Stralis

2004: Mercedes-Benz Actros

2005: Scania R-serien

2006: MAN TGL

2007: DAF XF 105

2008: MAN TG-serien

2009: Mercedes-Benz Actros 2010: Scania R-serien

2011: Mercedes-Benz Atego

2012: Mercedes-Benz Actros

2013: Iveco Stralis Hi-Way

2014: Volvo FH

2015: Renault T

2016: Iveco Eurocargo

2017: Scania R/S

2018: DAF XF/CF

2019: Ford F-Max 2020: Mercedes-Benz Actros

2021: MAN TGX

2022: DAF XF/XG/XG+

2023: DAF XD

2024: Volvo FH Electric

Listen over International Trucks of the Year-trofæer: Listen over International Trucks of the Year-trofæer:

Mercedes-Benz 9

MAN 8

DAF 7

Volvo 7

Iveco 5

Scania 5

Renault 3

Ford 2

Leyland 1

Seddon 1



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.