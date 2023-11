Maskintrailer kan trækkes 2,8 meter ud

Fredag 17. november 2023 kl: 12:17

Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis egnet til tung belastning

Bunden udført i 28 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

Dobbelte hydrauliske ramper med hydrauliske ekstraramper i bagenden

Hydraulisk bredejustering fra 2.540 - 3.200 mm

Alu-ramper til repos

2.800 mm udtræk

Armgrav

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Faymonville maskintrailer med udtræk:Faymonville-traileren er leveret med fire 12 ton aksler med tromlebremser. Første aksel er selvstyrende, mens de øvrige aksler en med hydromekanisk tvangsstyring.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Arkil A/S, der har over 80 års erfaring som entreprenørvirksomhed, beskæftiger godt 2.100 ansatte i Danmark og udlandet. Arkil A/S udfører anlægsarbejde, havnebyggeri, fundering, tunnelering, store kabelprojekter og alle slags forureningsoprensninger, samt asfaltering af både kommunale og statslige veje.





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.