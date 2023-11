Iveco præsenterer 500 kilometers rækkevidde med sin første tunge elektriske lastbil

Torsdag 16. november 2023 kl: 13:35

Af: Redaktionen Den fuldt batterielektriske Iveco S-eWay har et batterisystem bestående af ni 82 kWh-batterier, der giver i alt 738 kWh. Iveco S-eWay har hurtig opladning op til 350 kW og kan genoplade 80 procent af batteriets ladetilstand på 90 minutter. Batterierne er blevet testet under virkelige forhold med ekstreme temperaturer fra -30 til +50 °C for at optimere batteriernes termiske styringssystem.Iveco's to-akslede S-eWay trækker drives af dobbeltmotoren eAxle produceret hos Iveco's søstermærke, FPT Industrial, der er specialiseret i avancerede drivlinjeteknologier. Den dobbeltmotorede eAxle leverer 480 kW kontinuerlig effekt og et drejningsmoment på 1.800 Nm.Akslens kompakte design gør det muligt at have alle batterimoduler i chassiset, så der ikke er behov for en "rygsæk" med batterier på førerhuset. Derudover betyder det kompakte design, at Iveco S-eWay kan udnyttes på samme måde med hensyn til længde som dieseldrevne versioner.Den elektriske drivline har seks tilstande med regenerativ bremsning, der med til at maksimere energieffektiviteten.Iveco S-eWay har et rummeligt førerhus med mange opbevaringsmuligheder. Førerpladsen har et stort 12,8-tommer digitalt førerdisplay, der er designet til kun at vise de mest relevante oplysninger for at gøre det enklere for chaufføren. Via et 17-tommer infotainmentdisplay, der med større ikoner er overskueligt at navigere i, er der adgang til et navigationssystem til tunge lastbiler med eksempelvis rutebegrænsninger.





