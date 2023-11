- En afgift på fly modvirker en omkostningseffektiv grøn omstilling

LIBERAL TÆNKETANK:

Torsdag 9. november 2023 kl: 11:54

Af: Redaktionen - En afgift på fly modvirker en omkostningseffektiv grøn omstilling og det europæiske CO2-kvotesystem, der er hovedinstrumentet i EU’s klimapolitik. Flytrafik i EU er i forvejen omfattet af kvotesystemet, og et internationalt kvotesystem er under opbygning for trafik uden for Europa, siger Otto Brøns-Petersen og fortsætter:- En flyafgift oveni kvotekravet vil primært flytte rundt på udledningerne inden for kvotesystemet og vil modvirke en ensartet pris på at udlede drivhusgasser. Regeringen burde koncentrere sig om at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling, hvilket først og fremmest kræver en holdbar model for landbrugets udledninger.