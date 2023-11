Affaldsselskab tager skrald i smalle gader med biogas-lastbiler

Onsdag 8. november 2023 kl: 09:59

Af: Redaktionen De fabriksnye biler er 12 tons Iveco Eurocargo ML120EL21 CNG/P. Tal og bogstaver i modelnummeret viser, at der er tale om en 12 tons lastbil med lav indstigning, med en 210 hk motor, der kører på komprimeret gas og med en luftaffjedret bagaksel.De nye renovationsbiler er bygget op med en to-kammers komprimatorkasse fra italienske Mazzocchia, så forskellige fragmenter kan holdes adskilte i forbindelse med indsamlingen.







Udover CO2-reduktion er drift på biogas et alternativ til konventionel dieseldrift, da også NO2-udledningen og udledningen af skadelige partikler er henholdsvis 90 procent og 99 procent lavere end ved drift på almindelig dieselolie. Dermed bidrager de tre nye biler væsentligt til en renere luft i København.





ARC, der råder over et større antal elektriske renovationskøretøjer, valgte de tre gasdrevne biler fra Iveco, da det på én særlig rute var ikke muligt at køre med elektriske renovationsbiler på grund af deres bredde.





- Vi skal bruge bilerne til indsamling af affald fra områder med svær fremkommelighed, og hvor der ikke er plads til vores ”store” lastbiler. Københavns Kommune's strategi om bæredygtig affaldsindsamling pålægger os at drifte vores køretøjer på miljørigtige alternativer til diesel. Her er biogas et godt alternativ som supplement til vores øvrige elektriske renovationsbiler, siger Bo Fredskov Kristiansen fra ARC.





ARC har tegnet en 3XL-Life service- & reparationsaftale på alle tre biler, og ARC kender dermed sine drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på alle bilerne fremadrettet. Montering af de italienske komprimatorkasser på bilerne er foretaget hos Phoenix Danmark A/S, mens tilslutning af aggregatet samt diverse finish-arbejde er foretaget hos Iveco-forhandleren REA Erhvervsbiler A/S i Roskilde. Bilerne er leveret af Jesper Smedegaard, der er Key Account Manager, Heavy, hos Iveco Danmark A/S.









