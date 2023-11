To iranske mænd er dømt for menneskesmugling

Fredag 3. november 2023 kl: 18:00

Af: Redaktionen Menneskesmuglingen foregik fra sidste efteråret og frem til fredag 17. februar i år, hvor de to personer blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet.



Gemte personer i lastbiltrailere

De to mænd brugte lastbiltrailere på Esbjerg Havn til at smugle i alt 24 personer fra blandt andet Syrien, Iran og Albanien til havnen i Immingham i England.





De nu dømte udså sig egnede trailere, som personerne kunne gemmes i, hvorefter de skulle ombord på godsfærgerne til England.







De illegale opholdt sig ulovligt i Danmark i en lejlighed i Esbjerg kommune og blev udstyret med mad og soveposer forud for smuglingen.







Den 36-årige blev idømt et år og tre måneders fængsel, mens den 38-årige blev idømt et år og ni måneders fængsel, som var en tillægsstraf til en tidligere dom på et års fængsel.







Den 36-årige erkendte i et begrænset omfang, mens den 38-årige nægtede sig skyldig. De modtog begge dommen. De er begge varetægtsfængslet efter dommen.







Tilfreds med dommen

Det var et samarbejde mellem de engelske myndigheder og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) i Padborg samt en grundig efterforskning fra specialenhedens side, der førte til kortlægningen af det kriminelle netværk.





- Jeg er tilfreds med dommen og er tilfreds med, at retten i vidt omfang har vurderet beviserne på samme måde, som anklagemyndigheden har gjort. Menneskesmugling er en grov forbrydelse, hvor man udnytter andre personer. Derfor er jeg tilfreds med, at retten har vurderet, at der har været tale om skærpende omstændigheder, henset til den organiserede karakter og potentielt farlige måde at transportere personer på, understreger anklagerfuldmægtig Mathilde Teivang fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi.







Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og moniterer grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland









