Taxi er den transportform, der er steget mest i pris siden 2016

STATISTIK OVER PRISUDVIKLING:

Fredag 3. november 2023 kl: 17:11

Dyrere at være bilejer

Af: Redaktionen Udvikling i prisniveau for forbrugerpriserne generelt og diverse transportformer fra september 2016 til september 2023. (Kilde og grafik: Danmarks Statistik)Siden september 2016 er prisen på de samlede transporttjenester steget mere end forbrugerpriserne generelt. Det viser en statistik fra Danmarks Statistik over transporttjenester, der er de former for transport, hvor man ikke selv fører køretøjet. Det vil sige tog, bus, metro, fly, færge og taxi.Ifølge statistikken er transport med taxi den transportform, der er steget procentvise mes i peioden fra september 2016 til og med september 2023. Udgangspunktet for at vælge 2016 er, at det var det år, hvor metroen i Hovedstaden fik sin egen gruppe i forbrugerprisindekset.- Fra september 2016 til september 2023 er forbrugerpriserne generelt steget 17,2 procent, mens det er blevet 29,9 procent dyrere at sætte sig ind i en taxi. Samlet set er transporttjenester steget 18,1 procent, siger Asla Husgard, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.Udover, at det er blevet dyrere at tage en taxi, er prisen ved tage med en færge eller et fly med kurs ud af Danmark steget mere end forbrugerprisindekset i perioden fra september 2016 til september i år.Prisen for at tage med en færge til og fra udlandet er steget med 21 procent, mens prisen for at rejse med fly til og fra Danmark steget med 24.1 procent.Prisen for at tage med bus, tog - og metroen i Hovedstaden, er steget med henholdsvis 11,3 procent, 10,2 procent og 15,5 procent - dermed ligger de tre transportmåder under forbrugerpriserne generelt.Som den eneste transportform er prisen for at rejse indenrigs faldet siden 2016. Der er tale om et fald på 1,1 procent.- Siden 2016 har der været nogle større udsving i indenrigsflyvning, som steg i pris i starten af COVID-19-pandemien, og derefter faldt markant i pris. Det er den effekt, vi kan se i tallene. Nu er priserne tilbage på nogenlunde samme niveau som i 2016, siger Asla Husgard.Hvis man foretrækker at køre i egen bil, viser statistikken, at udgiften er steget mere end forbrugerpriserne generelt. I følge statistikken er der tale om en prisstigning på 21,6 procent fra september 2016 til samme måned i år, når man ser på den samlede udgift ved at eje en bil.- Især prisen på benzin og diesel har ligget højt det seneste halvandet års tid, og det påvirker selvfølgelig udgiften ved at være bilejer, siger Asla Husgard.Med Danmarks Statistik udregning af udgifter ved at være bilejer indgår prisudviklingen på køb af både nye og brugte biler, brændstof, olie, dæk, reservedele, udgifter til reparation og forsikring.Alle varer og tjenester er vægtet, hvor indkøb af nye og brugte biler vægter højest, ligesom alle typer af biler er medregnet - det gælder eksempelvis el-, hybrid-, diesel- og benzinbiler.