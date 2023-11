Esbjergensisk shippingkoncern får ny bestyrelsesformand

Torsdag 2. november 2023 kl: 15:24

Jørgen Wisborg (formand)

Anne Skov (næstformand)

Jørgen Meyer (næstformand)

Kurt Skov

Niels Kaalund

Merete Søbye

Af: Redaktionen - Siden sin indtræden i bestyrelsen har Jørgen Wisborg fået god og solid indsigt i og forståelse for Blue Waters forretning, organisation og værdier. Han bidrager til det positive samarbejde internt i bestyrelsen og i forhold til direktionen, og jeg ser frem til det videre samarbejde med Jørgen, siger Kurt Skov, der samtidig ser frem til sin nye roller som menigt medlem.- Jeg ved, at han vil blive en værdifuld formand, der vil medvirke til en fortsat positiv strategisk udvikling af Blue Water i tæt samspil med den øvrige bestyrelse og direktionen, siger Kurt Skov, som fremhæver, at alle i Blue Water kan være stolte af den position Blue Water har i dag.- Jeg vil fortsat bidrage til udviklingen af firmaet, men vil overlade det til andre at være drivkræfterne i arbejdet, siger Kurt Skov.Jørgen Wisborg er klar til den nye opgave, og han er i de seneste måneder blevet bekræftet i det gode match.- Jeg har fået en meget varm og positiv velkomst, og jeg har fået bekræftet, at kulturen, værdierne og ambitionerne er meget stærke hos alle i Blue Water. Som formand vil jeg have stor respekt for at fastholde og udvikle dette fundament, så vi kan fortsætte den profitable vækst baseret på vores stærke kundefokus, siger Jørgen Wisborg.Der ændres også på næstformandsposten, hvor Anne Skov bliver næstformand sammen med Jørgen Meyer.Efter 1. november ser den samlede bestyrelse for Blue Water således ud:Blue Water Shipping er en global leverandør af alle former for logistikydelser indenfor moderne Supply Chain Management. Siden virksomheden blev grundlagt i 1972, har ambitionen været at give kunderne den bedste service og højeste kvalitet i branchen. I dag er Blue Water repræsenteret med over 2.500 medarbejdere fordelt på over 80 kontorer i hele verden.