Ukrainere bestod buskøreprøven den ene dag - den næste styrede de deres nye job bag rattet

Torsdag 12. oktober 2023 kl: 12:22

Af: Redaktionen Og dagen efter bestået uddannelse sad de nyuddannede chauffører bag rattet i en bus på deres nye arbejdsplads HB-Care i Tilst i den vestlige del af Aarhus.









Hos HB-Care har man ambitioner om at udvide forløbet til at omfatte flere nationaliteter.









- For os er det vigtigt at være med til at tage et socialt ansvar. Vi startede med forløbet i Aarhus, men vil gerne være med til at skabe et lignende initiativ på Sjælland i 2024, siger Anja Breum, der er selskabets HR- og ESG-direktør.

















Om uddannelsesforløbet:

Integration af nytilflyttede ukrainere i Aarhus er sket igennem et samarbejde mellem UCplus, Aarhus Kommune, Jobcenter Aarhus og busselskabet HB-Care

Først lærer deltagerne dansk, så starter de på en IGU-ansættelse, og herefter bliver de hjulpet i job som chauffører hos HB-Care

Programmet blev sat i gang i januar 2023 og er planlagt til at løbe over to år Om HB-Care:

HB-Care er leverandør af visiteret specialkørsel til kommuner og institutioner i Danmark. Selskabet, der er en del af Moove Group, som også omfatter taxiselskabet Dantaxi, befordrer blandt andet handicappede borgere til skoler og aktivitetscentre, ældre borgere til genoptræning og dagcentre, samt skole- og børnehavebørn med særlige transportbehov

På landsplan råder selskabet over 500 minibusser

Selskabet har afdelinger i Aabenraa, Aarhus og København

