Randers-vognmand fik fire-akslet forvogn fra Volvo Trucks

Mandag 9. oktober 2023 kl: 10:24

Af: Redaktionen Morten Fuhlendorf ApS' nye Volvo FH er med fuld luftaffjedring, Volvo Dynamisk Styring, I-Shift-gearkasse, Udsynspakke++, blindvinkelkamera og My Truck App, som giver chaufføren fjernadgang til bilen for bedre planlægning og komfort.Morten Fuhlendorf ApS har dertil valgt en Volvo sølvkontrakt, som blandt andet dækker forebyggende vedligeholdelse og reparation af drivlinen.Bilen er opbygget hos Fassi, mens plysningen i bilen er foretaget hos et firma i Brande.Laurits Damgaard og Volvo Truck Center Aarhus har stået for salget samt levering af bilen.