Forståeligt nok er DAF en chaufførfavorit

TESTKØRSEL AF DAF XG+ 480:

Torsdag 5. oktober 2023 kl: 13:39

Af: Redaktionen Det er tydeligt at se, at DAF som den hidtil eneste lastbilproducent udnytter de seneste EU-rammer for, hvor store lastbiler må være. Førerhuset er ekstra langt.... og vi behøvede heller ikke at slå bankeslag på førerhusets blanke tag. Dels var taget oppe i knap fire meters højde, dels var døren ind i tørvejret åben, så det var blot at træde de fire trin op og sætte sig i sædet.

Der er fire trin op i til førerhuset, hvor der er masser af plads.























Bag rattet var der også god plads. Sædet havde mange indstillingsmuligheder, så det var nemt at finde en god siddestilling. Rattet var også let at indstille. DAF har valgt at placere udløserknappen nede ved venstre fod, så man kan holde begge hænder på rattet, hvis man lige vil justere ratindstillingen under kørslen med fuld kontrol over kursen fremad.





Her vil vi godt fremhæve, at rattet ikke skyggede for instrumentbordet.





Førerpladsen er godt indrettet. Betjeningsknapperne er inden for rækkevidde, og rattet behøver ikke at skygge for instrumenterne.





Nå, vi fik spændt sikkerhedsselen, tjekket udsynet i kameraspejlene, startet motoren og trådt på bremsen, så vi kunne få sat bilen i gear ved at dreje gearvælgeren fremad fra position "N" til position "D". Skal man bakke, skal gearvælgeren bagud. Det er også i armen med gearvælgeren, at man finder motorbremsen, der er ganske effektiv.





Klar til at køre - så var det blot at træde på speederen, så vogntoget med sine 40 ton totalvægt med lave motoromdrejninger kunne køre ud fra DAF i Kolding, gennem industrikvarteret og ud på motorvej E45 og nordpå til vejle.





Udsynet i "spejlene" er helt i top. Med et enkelt blik og uden at dreje hovedet får man et overblik over det, der sker til venstre. Det funker bare. DAF'en udstråler gedigen kvalitet og finish i top. Motor og gearkasse - en 12 trins TraXon fra ZF - spillede godt sammen med resten af drivlinen, så vi ude på motorvejen kunne kolde 80 km/t med med 1.000 omdrejninger pr. minut.



























Tur viste, at DAF kan levere en lastbil på et meget højt niveau, så der er ikke noget at sige til, at DAF blev kåret som favorit blandt chauffører i den tyske ETC-test (European Truck Challenge), der gennemføres af det tyske fagmagasin Truck & Trailer Weltmagasin.





Her kan vil blot sige, at vi gerne DAF'er ud og hjem.





Lidt fakta om testturen:

Tilbagelagt strækning: 152,4 kilometer

Samlet brændstofforbrug: 48,546 liter

Brændstofforbrug: 31,85 liter/100 kilometer

Brændstofforbrug: 3,14 kilometer/liter

Gennemsnitshastighed: 65,9 km/t

Ruten gik fra DAF i det nordlige Kolding via Motorvej E45 til Vejle, hvor vi drejede fra mod Herning og efter nogle kilometer nord på ved Lindved for at tage vejen over Østbirk til Skanderborg. Efter lidt mere kørsel på Motorvej E45 tog vi smutvejen fra Skanderborg N over Hadsten til Randers for derefter at vende vogntoget på 40 ton totalvægt og køre sydover til Aarhus.





Lidt fra testbilens lange udstyrsliste:



Efficiency Plus Pack XG+

Efficiency Plus Pack XG+ Executive Pack XG/XG+

Climate Pack

Forlygtevasker

Forlygter med nivelleringsanordning To LED-arbejdslygter til førerhusets bagvæg

Bakkamera, forberedt

Forrude med solfilm

Lamineret glas med solfilm

DAF digitalt udsynssystem DAF Corner View

Justerbar tagspoiler til XG+ førerhus

Sidespoilere, forlængede

Sideskørter med forlængere øverst og nederst

Tagspoiler i førerhusfarve Farve på sidespoilere: førerhusfarve

Farve på sidespoilere: førerhusfarve Farve på sideskørter: førerhusfarve

Farve på hus til kameraovervågningssystem: førerhusfarve

Farve på forlygtepanel: førerhusfarve

Farve på kofanger: førerhusfarve Kabineinteriør: Natura

Dørbeklædning: læder

Passagersæde: Xtra Leather Air

Passagersæde med drejefunktion

ECAS fjernbetjening med udvidede funktioner Førersæde: Xtra Leather Air

Chaufførsæde med drejefunktion

Køleskab og skuffe

Madras med topmadras til DAF Relax Bed

Gardiner med afskærmningsgardin LED-lys i kabinen: Exclusive

Parkeringsaircondition, integreret

DAF Infotainment Exclusive m. Exclusive højttalere

Intelligent fartpilot

Bakalarm City Turn-assistent

Akseltryksføler

Dæktryksovervågning

Motor MX-13, 355 kW/483 hk. Førerhusmærkat: 480

Automatisk gearkasse med direkte kraftoverførsel, TraXon med 12 trin Mekanisk differentialespærre

MX-motorbremse

Akselafstand 4,00 m / overhæng bag 0,99 m

Dørkplade med trin, ekstra lang

Akustisk bakalarm med tilsidesættelseskontakt Sikkerhedssystem, som registrerer og informerer føreren om et objekt i bevægelse i nærheden af medchaufførsiden af køretøjet

Nødhammer, der gør det muligt at komme ud af køretøjet i nødstilfælde

VSC (Electronic Vehicle Stability Control system) til forbedring af den aktive køresikkerhed. Forbedret retningsstabilitet (understyring, overstyring sammenknækning) og ekstra krængningssikkerhed.

Intelligente fartpilot bruger GPS-teknologi til at forudse ændringer i topografien. Den intelligente fartpilot kan tilsidesætte den indstillede fartpilothastighed, ændre den automatiske gearkasses skiftestrategi eller aktivere forskellige EcoRoll-funktioner for at spare brændstof DAF Connect - et online-vognparkstyringssystem, der leverer relevante lastbil-, chauffør- og placeringsoplysninger

Digital (intelligent) fartskriver, Stoneridge SE5000 Connekt, med GNSS-modtager (Global Navigation Satellite System) og DSRC-enhed (Dedicated Short-Range Communications) i overensstemmelse med EU's fartskriverregulativ

Hastighedsbegrænserindstilling for fartpilot 85 km/t. Speeder 85 km/t med Eco til; 90 km/t med Eco fra.

ACC med FCW og AEBS-3 (AEBS: Avanceret nødbremsesystem). Med ACC kan en fast afstand til trafikken foran opretholdes; sikkerhedssystemerne FCW og AEBS hjælper til at undgå eller afbøde virkningerne af en forestående kollision bagfra ved at advare chaufføren og aktivere bremserne, hvis det er nødvendigt

Chaufførtræningssystem (DPA). Interaktivt program, der hjælper chaufføren med at opnå den mest omkostningseffektive kørestil. Informationer fra chaufførtræningssystemet vises på på farvedisplayet på instrumentpanelet

Vi sagde tak for turen det sædvanlige sted på Aldersrovej i Aarhus N. Og så var det egentlig blot at overlade alt andet end det, at styre sikkert gennem regnen ad motorvej og hovedveje, til DAF'en. Den stod for at vælge det rigtige gear ud fra forholdene, som den ligesom mange andre lastbiler finder i et indkodet elektronisk kort med veje og bakker.Tur viste, at DAF kan levere en lastbil på et meget højt niveau, så der er ikke noget at sige til, at DAF blev kåret som favorit blandt chauffører i den tyske ETC-test (European Truck Challenge), der gennemføres af det tyske fagmagasin Truck & Trailer Weltmagasin.Her kan vil blot sige, at vi gerne DAF'er ud og hjem.Ruten gik fra DAF i det nordlige Kolding via Motorvej E45 til Vejle, hvor vi drejede fra mod Herning og efter nogle kilometer nord på ved Lindved for at tage vejen over Østbirk til Skanderborg. Efter lidt mere kørsel på Motorvej E45 tog vi smutvejen fra Skanderborg N over Hadsten til Randers for derefter at vende vogntoget på 40 ton totalvægt og køre sydover til Aarhus.

