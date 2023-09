Bilforhandler i Herning udvider sit sortiment med store lastbiler

Tirsdag 19. september 2023 kl: 10:09

Kundernes behov har ændret sig

Gennem de 50 år, hvor Ole Winthers Auto har eksisteret, er der sket en markant udvikling både med de eneklete biler, mens og med det, der kan kobles på.





- Tidligere blev en varebil primært betragtet som et transportmiddel, men nu stilles der krav til bilen, som rækker langt ud over dens faktiske ydeevne. Her spiller digitalisering en væsentlig rolle, hvor især muligheden for at forbinde sin bil ’on air’ er populær blandt kunderne, påpeger Søren og fortsætter: - Samtidig har der også været en betydelig udvikling i, hvordan biler får deres drivkraft - det gælder både personbiler, varebiler og lastbiler. Et eksempel er Iveco's lancering af eDaily, hvilket repræsenterer en markant forandring i forhold til tidligere år.





Ole Winthers 50-årsjubilæum som autoforhandler og åbningen af den nye Iveco-forretning i HI-Park finder sted fredag 22. september.









Af: Redaktionen Samarbejdet mellem Ole Winther og Iveco-importøren, træder i kraft fredag 22. september og betyder, at Ole Winther fremover kan tilbyde sine kunder en bredere portefølje, der spænder fra varebiler til lastbiler og busser.- Vi haft adskillige mærker gennem huset, og tidligere solgte vi primært Iveco's varebiler, men vores erfaring med Iveco har været så positiv, at vi nu har besluttet at udvide vores samarbejde, så vi kan tilbyde et bredt udvalg, lige fra de lette til de mellemstore og tunge køretøjer, siger Søren Haas, der er salgschef hos Ole Winthers Auto.Søren Haas fremhæver, at der er en generel opbakning til Iveco blandt sælgerne hos Ole Winther Auto. Det kommer blandt andet til udtryk i erhvervsteamet, der består af erhvervschef Carsten Lauridsen og salgskonsulenterne Ole Gram og Søren Olesen.- De har været yderst dygtige til at konvertere mange af vores kunder til Iveco. De har gjort det så godt, at de faktisk har placeret sig i top-30 over de bedst sælgende Iveco-sælgere i Danmark, fremhæver Søren Haas.