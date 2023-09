Lastbilchauffør var påvirket af narko

Kører man med ulovlige, euforiserende stoffer i blodet, er straffen den samme, som hvis man kører spirituskørsel med 1,21 promille:

Man får frakendt sit kørekort ubetinget i tre år

Man får en bøde

Man skal gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik. Kurset varer samlet set 12 timer og koster 3.200 kroner

Af: Redaktionen Det viste sig desværre at være korrekt, da en narkometertest gav positivt udslag på cannabis. Politipatruljen sigtede derfor manden for forholdet og gjorde ham opmærksom på, at han nu står til en ubetinget frakendelse af kørekortet, da han i forvejen havde en betinget frakendelse.