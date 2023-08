120.000 kubikmeter gamle skærver bliver ny ballast under dobbeltsporet jernbane på Lolland

Torsdag 31. august 2023 kl: 10:00

Stort fokus på genanvendelse

Fakta om Ringsted-Femern Banen:

I årene frem mod åbningen opgraderer og moderniserer Banedanmark den ca. 115 kilometer lange strækning mellem Ringsted og Holeby, så passagererne får en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog

Ringsted-Femern Banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en del af en ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029. Når Femern-banen står klar, vil det være muligt at køre med eltog mellem København-Hamburg på ca. 2 timer og 30 minutter

Af: Redaktionen Ringsted-Femern Banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter og en vigtig brik i elektrificeringen af jernbanen i Danmark. Den elektriske jernbane er i sig selv et stort skridt på vejen mod reduktion af CO2. Men for at bidrage yderligere til en samlet reduktion, har Banedanmark en målsætning om at reducere sin egen udledning i forbindelse med anlæg, drift og vedligehold med 20-30 procent frem mod 2030 - blandt andet ved at genanvende materialer fra gamle anlæg.Til den 30 kilometer lange dobbeltsporede jernbane på Lolland genanvender Banedanmark eksempelvis 120.000 kubikmeter skærver, der er hentet på det gamle banelegeme. Først bliver de sigtet og knust på syv centrale pladser og herefter kørt ud til genanvendelse på dumpere. Udover gevinsten ved genanvendelse, betyder det også langt mindre lastbiltrafik på de omkringliggende veje.- Alternativt ville vi have hentet nye materialer fra Norge og samtidig være nødt til at transportere de 120.000 kubikmeter skærver til behandling og knusning i Rødby. Ved at knuse, sortere og genanvende så tæt på den nye bane, har vi sparet rigtig mange kilometer i lastbil. Det er både godt for naboerne og miljøet omkring anlægget, siger Jens Aalund, der er projektchef i Banedanmark.Banedanmark har et stort fokus på håndteringen af affald. I dag genanvendes langt størstedelen af de affaldsmaterialer, der bliver til overs i forbindelse med renoverings- og anlægsprojekter.- I Banedanmark søger vi hele tiden løsninger, hvor vi kan bygge og løse vores kerneopgave mere bæredygtigt. Her spiller genanvendelse en stor rolle, og det er god fornemmelse, når vi de enkelte projekter kan finde veje til at genanvende den del af affaldet, der kan bruges i produktionen på ny og få fornyet værdi - og dermed både reducerer C02 udledningen og sparer tid og penge, siger Peter Jonasson, anlægsdirektør i Banedanmark.Hos Banedanmark genanvender man mindst 99 procent af affaldet. De største affaldsfraktioner stammer fra baneprojekter og vedligehold af jernbanen og består af skinner, skærver, skærveknus, jord og grus.Interesserede kan læse mere om Ringsted-Femern Banen