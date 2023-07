EU forventer mindre CO2-udledning

EU-KOMMISSIONEN'S FORSLAG TIL MERE EFFEKTIV GODSTRANSPORT:

Tirsdag 18. juli 2023 kl: 21:00

Af: Redaktionen Den forventede reduktion af CO2-udslippet skyldes en øget brug af tunge nulemissionskøretøjer (i tonkilometer), overgangen fra ren vejtransport til intermodal transport og et fald i antallet af ture med både konventionelle dieselkøretøjer og nulemissionskøretøjer som følge af øget nyttelast. Den øgede nytteast vil betyde, at den samme mængde gods kan transporteres med færre lastbiler.EU-Kommissionen anslår, at de eksterne omkostningsbesparelser for CO2-emissionervil beløbe sig til 3,5 milliarder euro udtrykt i nuværende værdi for 2025-2050.For luftforurenende stoffer anslår EU-Kommissionen, at det vil spare EU-landene for omkostninger på 2,1 milliarder euro. På støjområdet vil de betyde sparede udgifter på 0,7 milliarder euro.