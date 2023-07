Godstransporten skal give en større økonomisk gevinst med mindre miljøpåvirkning

NYT FORSLAG FRA EU-KOMMISSIONEN:

Mandag 17. juli 2023 kl: 15:41

Jernbanekapaciteten skal udnyttes mere effektivt

Nye incitamenter til brug af lavemissionskøretøjer

CountEmissionsEU: Sammenligning af CO2-fodaftryk







Lidt om godstransporten i EU:

I 2020 arbejdede der omkring seks millioner mennesker i EU's godstransportsektor.

Godstransporten tegner sig også for godt 30 procent af CO2-emissionerne i transportsektoren. Persontransporten tegner sig for knap 70 procent.

Godstransportens CO2-emissioner forventes at vokse med ca. 25 procent inden 2030 og med 50 procent inden 2050, hvis der ikke bliver taget initiativer, der trækker CO2-udledningen nedad (Kilde: EU-Kommissionen)





Forslaget om vægt og dimensioner kan hentes her (engelsk udgave):

