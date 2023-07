Brobygger vil have flere penge

Fredag 14. juli 2023 kl: 00:01

Af: Redaktionen Under projekteringen og udførelsen af arbejder har SBJV løbende rejst en række krav over for Vejdirektoratet, og SBJV åbnede i oktober 2022 en voldgiftssag mod staten. Foreløbige krav beløber sig nu til 3,4 milliarder kroner og en fristforlængelse på mindst 830 dage svarende til 27 måneder.Totalentreprenøren begrunder blandt andet sine krav med påstande om at projektet er forsinket og fordyret som følge af en række bygherrerelaterede forhold, havstrømme og vindforhold, samt Covid-19 pandemien og krigen i Ukraine, der har skabt ekstraordinære prisstigninger og vanskeligheder med at skaffe den fornødne arbejdskraft.- De seneste tre år har været særlige, men vi har svært ved på det foreliggende grundlag at se, at entreprenøren tilnærmelsesvis vil have ret til de meget omfattende økonomiske krav og fristforlængelsen, som entreprenøren gør gældende, siger projektleder Niels Gottlieb, Vejdirektoratet.Vejdirektoratet er i tæt samarbejde med Kammeradvokaten i gang med at gennemgå det modtagne materiale, og som processen foreskriver - at udarbejde et svarskrift til Voldgiftsnævnet.- For en sag af denne karakter er det et meget omfattende arbejde. Det er vanskeligt at skønne på nuværende tidspunkt, hvor langstrakt forløbet med voldgiftssagen vil blive, ikke mindst fordi kontraktarbejderne ikke er afsluttet og ikke forventes afsluttet før i 2025. Der vil meget vel kunne gå flere år efter entreprisens aflevering, før der foreligger en endelig afgørelse fra Voldgiftsnævnet, siger Niels Gottlieb.Vejdirektoratet og SBJV er - uafhængigt af Voldgiftssagen - enige om at fortsætte samarbejdet om at færdiggøre brobyggeriet og har indgået en aftale om en såkaldt likviditetsbro, som indebærer, at Vejdirektoratet stiller likviditet til rådighed for entreprenøren frem til projektets afslutning. Lånet sker for at sikre projektets fremdrift. Lånet ydes i rater efter en række aftalte milepæle, der afhænger af entreprenørens fremdrift.Når Storstrømsbroen er afleveret, og voldgiftssagen er afklaret, vil totalentreprenøren tilbagebetale den ydede likviditet modregnet resultatet af en voldgift. Likviditeten, som Vejdirektoratet stiller til rådighed overfor totalentreprenøren, bliver forrentet med sædvanlig markedsrente.I 2016 udbød Vejdirektoratet byggeriet af en fire kilometer lang ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster. Konsortiet, som stiftede interessentskabet Storstroem Bridge Joint Venture I/S (SBJV), vandt udbuddet og underskrev i 2018 entreprisekontrakten. Projektet har en bevilliget udgift på 4,7 milliarder kroner.