Miljøkonsekvensvurdering ser på, om fabrik kan bevares

ELEMENTFABRIK VED FEMERN:

Fredag 23. juni 2023

Af: Redaktionen

Miljøkonsekvensvurderingen omhandler for det første de miljømæssige virkninger af at bevare elementfabrikken, som sammen med en arbejdshavn og en række tilknyttede faciliteter udgør et stort, samlet produktionsområde øst for Rødbyhavn.









Dernæst omhandler vurderingen bæredygtigheden ved at bevare den store elementfabrik med tilhørende arbejdshavn, der vil kunne sikre, at kommende infrastrukturprojekter kan blive billigere, og være med til at fastholde arbejdspladser på Lolland og i regionen i øvrigt.









Påvirkning af miljøet undersøges grundigt

Miljøkonsekvensrapporten vurderer alle miljøpåvirkninger, der er forbundet med en fortsat benyttelse og drift af elementfabrikken.









Hvis det besluttes politisk at bevare fabrikken, vil de hidtil planlagte miljømæssige tiltag, som for eksempel støjvolden omkring det samlede produktionsområde, blive bevaret for fortsat at sikre, at beboere og et nærliggende sommerhusområde ikke udsættes for støj ved en forsat drift af fabrikken.









Femern A/S er i henhold til den oprindelige VVM-godkendelse af projektet forpligtet til at etablere erstatningsnatur, som følge af projektets miljømæssige påvirkninger. De miljømæssige foranstaltninger vil stadig blive gennemført, selv om fabrikken bevares. Det omfatter blandt andet 58,4 hektar lysåben natur og seks vandhuller i området omkring elementfabrikken og på de nye landområder.









Den offentlige høring af miljøkonsekvensvurderingen løber indtil fredag 18. august 2023. Der kan indsendes høringssvar til Trafikstyrelsen senest 18. august 2023.









Sund & Bælt afholder borgermøde onsdag 9. august klokken 17 i Bygherrecenteret i Rødbyhavn, hvor interesserede kan få yderligere oplysninger om fabrikkens bevarelse og rapportens resultater.









Om miljøkonsekvensvurderingen med mere:

Når produktionen af tunnelelementerne til Femern Bælt-byggeriet er færdiggjort, er elementfabrikken ved Rødbyhavn på Lolland planlagt til at skulle rives ned

Elementfabrikken udgør sammen med arbejdshavnen og en række tilknyttede faciliteter et stort, samlet produktionsområde øst for Rødbyhavn

En bevarelse af produktionsområdet undersøges i henhold til Infrastrukturplan 2035, hvoraf det fremgår, at Sund & Bælt anmodes om at undersøge en bevarelse af elementfabrikken

Femern Bælt-forbindelsen etableres af Femern A/S, der er et datterselskab i Sund & Bælt





her: Interesserede kan læse mere om bevarelse af elementfabrikken









