- Nye systemer på lastbiler skal øge sikkerheden for cyklister og andre trafikanter

Torsdag 25. maj 2023 kl: 09:18

Af: Redaktionen Blandt de nye funktioner, der er udviklet for at øge sikkerheden for fodgængere, cyklister og øvrige trafikanter og samtidig lette chaufførens arbejde, er en ny "Front Short Range Assist". Assistensystemet er designet til at registrere, hvis en fodgænger eller cyklist befinder sig i risikoområdet lige foran lastbilen. Det sker ved hjælp af en frontradar og et kamera, og systemet advarer chaufføren, hvis der er overhængende risiko for en kollision.En anden funktion er et nyt advarselssystem ved døråbning. Dette system er udviklet til at advare, hvis en fodgænger, en cyklist eller en anden trafikant nærmer sig lastbilen bagfra på samme side af lastbilen, hvor døren åbnes.- Vi udvikler og introducerer konstant yderligere sikkerhedssystemer, der kan forbedre chaufførens arbejde og hjælpe med at beskytte både dem og de øvrige trafikanter, siger Anna Wrige Berling, der er Traffic & Product Safety Director hos Volvo Trucks.- Hos Volvo Trucks er vores langsigtede vision at nå ned på nul ulykker, og sikkerhed er kernen i alt, hvad vi gør. Med disse nye systemer tager vi vigtige skridt for at nå disse mål, siger hun videre.Nogle af de nye funktioner er udviklet til at opfylde eller endda overgå EU's opdaterede sikkerhedslovgivning, General Safety Regulation (GSR), der træder i kraft for nyregistrerede lastbiler i juli næste år. GSR, som gør flere avancerede førerassistentsystemer obligatoriske, har til formål at øge trafiksikkerheden og forbedre beskyttelsen af fodgængere, cyklister og øvrige trafikanter. Med lovgivningen forventer EU at redde over 25.000 liv og undgå 140.000 skader inden 2038.- Vi er positive over for skrappere regler, når det gælder sikkerhed, og Volvo Trucks tilbyder allerede i dag de andre sikkerhedssystemer, der bliver obligatoriske i 2024 i forbindelse med den opdaterede GSR-lovgivning, siger Anna Wrige Berling.En frontradar og et kamera, der anvendes til at registrere, om der er nogen tæt foran lastbilen. Via et visuelt og et akustisk signal advarer systemet chaufføren, hvis der er overhængende risiko for en kollision.Intelligent Speed Assist-funktionen holder chaufføren informeret om hastighedsgrænser ved at registrere vejskilte og vise grænserne på instrumentpanelet. Systemet viser hastighedsgrænsen for den aktuelle køretøjskombination og advarer også med både visuelle og akustiske signaler, hvis hastighedsgrænsen overskrides.Dæktryksovervågningssystemet overvåger dæktrykket på lastbilen og eventuelt påhængskøretøj. Den nye GSR-lovgivning foreskriver, at hvis dæktrykket falder 20 procent under referencetrykket, skal chaufføren informeres via instrumentpanelet. Volvo Trucks’ system overgår de lovmæssige krav ved at lade chaufføren vælge at blive advaret endnu tidligere end det foreskrevne trykfald på 20 procent. Systemet er i stand til at overvåge en bred vifte af under- og overtryksaflæsninger. Desuden opnås bedre energieffektivitet ved altid at have det optimale dæktryk.Systemet advarer chaufføren, hvis en bevægelig genstand som en fodgænger, cyklist eller bil nærmer sig bagfra i det overvågede område på samme side af lastbilen, hvor døren åbnes. Systemet er tilgængeligt til begge sider af lastbilen og er aktivt, når lastbilen holder stille samt i to minutter efter, at motoren er blevet slukket.Auto Hold-funktionen hjælper med at holde lastbilen bremset, indtil chaufføren træder på speederen. Dermed lettes igangsætning på stigninger og nedkørsler.Intelligent Speed Assist vil være tilgængelig på de fleste markeder, mens de øvrige systemer vil være tilgængelige globalt på Volvo FH-, FM- og FMX-modellerne med diesel-, gas- og el-drivliner fra september i år. Volvo FL- og FE-modellerne får de nye sikkerhedssystemer, der indgår i den skærpede GSR-lovgivning, inden udgangen af 2023.