37 fik kørekortet frakendt betinget

EFTER FARTKONTROL VED VEJARBEJDE:

Tirsdag 23. maj 2023 kl: 12:20

Af: Redaktionen Kontrollen viste, at meldingerne holdt stik - at der blev kørt med alt for høje hastigheder på strækningen, hvor man højst må køre 50 km/t.Knap hver tiende af de bilister, der kørte forbi i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 03.00, blev målt til at køre for stærkt, og i alt 132 personer vil efterfølgende få en hilsen fra politiet.37 af bilisterne kørte så stærkt, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet, mens 19 af dem kan se frem til et klip i kørekortet oven i en bøde.- Det er simpelthen et alt, alt for højt tal, og det er meget bekymrende, at så mange vælger fuldstændigt at ignorere hastighedsbegrænsningerne. Det er jo voldsomt utrygt for de folk, der skal gå og arbejde på strækningen. Der er en grund til, at den tilladte hastighed er sat så meget ned på stedet. Vi fortsætter vores kontroller de kommende dage, og vi håber, at bilisterne begynder at tænke sig om og sætter farten ned, siger politikommissær Amrik Chadha, der er leder af Færdselssektionen hos Østjyllands Politi.På strækninger med vejarbejde er der dobbelttakst på bøderne, og hvis man eksempelvis når op på en hastighed på over 71 km/t, hvor fartgrænsen er 50 km/t, står man til en betinget frakendelse af kørekortet.