Transportkoncern ruller 30 elektriske lastbiler til parade i København

Tirsdag 23. maj 2023 kl: 12:11

Af: Redaktionen De seneste år har Copenhagen Pride taget flere tiltag for at blive en mere bæredygtig begivenhed, som for eksempel brug af genanvendelige kopper og bionedbrydelig konfetti. Det er en del af en langsigtet strategi for organisationen, som anerkender vigtigheden af en fælles indsats for en grønnere fremtid. Flere undersøgelser har vist, at LGBTI+ personer er særligt hårdt ramt af klimakrisen, og det er et fælles ansvar at rette op på skaden.- Klimakrisen er så absolut en LGBTI+ krise, og verden over er vores miljø ofte hårdere ramt end andre. Forflytning, hjemløshed, fattigdom, social eksklusion og dårlig mental sundhed kan alle være direkte forbundet med klimakrisen, og det er vores ansvar at gå forrest på dette område," siger Lars Henriksen, politisk forperson for Copenhagen Pride.

Partnerskab for bæredygtighed

Samarbejdet med DFDS og Volvo Trucks om projekt elektriske lastbiler startede gennem en samtale med PrideUP om vigtigheden af en bæredygtig dagsorden, som alle fire parter er helt enige om.





DFDS arbejder målrettet på at reducere sit CO2 udslip fra alle dele af virksomheden. Målet er at være klimaneutral senest i 2050 og at have reduceret sine emissioner med 45 procent inden 2030. Et vigtigt skridt i retning af at nå dette mål har været at investere i 125 batterielektriske lastbiler, der i dag udgør Nordens største flåde af e-trucks. Ved udgangen af juni vil omkring 60 elektriske lastbiler køre på de europæiske veje. Og det er fra denne flåde, at DFDS vil levere de elektriske lastbiler, der tilbydes parade-deltagerne gennem PrideUP.





DFDS trækker 30 lastbiler ud af deres nuværende drift i Danmark og Sverige for at imødekomme behovet hos så mange paradedeltagere som muligt.





- Som en mangeårig partner med Copenhagen Pride, en stærk tilhænger af LGBTI+ rettigheder og som deltager i pride-relaterede aktiviteter i mange lande, var det naturligt for os at gå sammen med Copenhagen Pride og levere de elektriske lastbiler, der vil gøre dette års parade til den første i verden, der overgår til 100% elektriske køretøjer. Vi er stolte over at muliggøre denne vigtige milepæl, som kombinerer bæredygtighed med vores støtte til inklusion og mangfoldighed, siger Niklas Andersson, der er Executive Vice President hos DFDS Logistics.







Volvo Trucks, der er en af Copenhagen Prides hovedpartnere, er en del af Volvo Group, der stræber efter at skabe en rummelig kultur, hvor alle kan bidrage til virksomheden med deres fulde potentiale og blive accepteret for den, de er. Det viser sig blandt andet i Volvo Group's involvering i Pride rundt om i verden og i en passioneret indsats for mangfoldighed. Volvo Group mener, at en mangfoldig og inkluderende kultur styrker organisationen og hjælper dem til at præstere på en bedre måde.





Det er derfor et naturligt næste skridt at samarbejde med Copenhagen Pride og DFDS om at gøre dette års Copenhagen Pride til en grønnere parade ved at bruge elektriske Volvo-lastbiler fra DFDS' flåde.





- Det er en fornøjelse og en fordel for alle, at dette års Pride Parade 19. august bliver verdens første Pride-parade, der skifter til elektriske køretøjer og bidrager til en mere bæredygtig fremtid. Det er en unik mulighed for alle deltagere i Copenhagen Pride for selv at opleve, hvad Volvo's elektriske lastbiler vil betyde for nuværende og fremtidige generationer. I år er vi en af Copenhagen Pride's hovedpartnere, og vi hylder dette års Pride-tema med ‘Come Together towards zero emissions’, siger Peter Ericson, der er administrerende direktør hos Volvo Danmark.





I alt 30 lastbiler er blevet forberedt til Copenhagen Pride Parade, komplet med trailer og sikkerhedsudstyr leveret af TIP. De kan køre hele Pride Parade med lydanlæg, toiletter og DJ's, der drives af batteriet i lastbilen - det hele uden CO2-emissioner.





- At bekæmpe klimakrisen er en rejse snarere end et mål, og skiftet til elektriske lastbiler i Copenhagen Pride Parade er et skridt i retning af en grønnere og mere bæredygtig begivenhed. Denne ændring er en del af vores langsigtede strategi, men det er et afgørende skridt, siger Steve Taylor, der er sekretariatschef for Copenhagen Pride.





- For mange mennesker er Pride-parade synonymt med vores organisation - og med god grund! Den er højlydt, farverig og et politisk statement for ligestilling. Med dette nye initiativ er det også en meget synlig demonstration af vores engagement i at gøre vores del for at sikre en bedre og grønnere fremtid for alle. Det er indbegrebet af vores tema Come Together, hvor vi ønsker at fremhæve, hvor langt vi kan nå, når vi arbejder sammen, siger han videre.









