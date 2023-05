Tirsdag 23. maj 2023 kl: 10:37

Af: Redaktionen De to chauffører fra HT Transport, Kristian Grue med tilnavnet "Kedde" og Bo Schultz har i mange år kørt for HT Transport, men aldrig i en Iveco. De var derfor meget spændte på, om trækkeren kunne leve op til de brændstofmål, de var blevet informeret om. Begge chauffører var villige til at lade det komme an på en prøve, og kørte derfor i hele testperioden deres normale rute med stykgods fra Billund til Schweiz og Østrig.

Thomas Bass (tv) (ansvarlig for testkørsel hos HT Transport), Jørgen B. Andreasen (chaufførtræner fra IVECO), Kristian Kedde Grue (chauffør hos HT Transport), Jørgen Poulsen (Bestyrelsesformand hos HT Transport).

Udviklet til brændstoføkonomisk kørsel

Kørslen blev fulgt online



Fakta om lveco S-Way Fuel Hero:

lveco S-Way Fuel Hero er udstyret med:

Specialudviklet 13-liters Cursor 13-motor på 490 hestekræfter og et maksimalt drejningsmoment på 2.400 Nm for specifikt at optimere brændstofforbruget til motorvejskørsel

Hi-Cruise GPS-baseret fartpilot, der sikrer optimale gearskift ved op- og nedkørsel i bakket terræn, samt sikrer optimal brug af ECO Roll-funktionen

ECO Mode Plus, som sikrer at de brændstofbesparende funktioner er tilkoblet

Høj udveksling, som får omdrejningerne ned, hvor den også har optimalt drejningsmoment.

Let rullende ’energidæk’ udviklet som speciel version fra Michelin

Smart Servostyring, hvor pumpen kun arbejder, når der skal bruges hydraulisk tryk

Smart Luftkompressor, der kun arbejder, når det er brug for det

Smart Generator med indbygget elektronisk frakobling

Akselkonfiguration i 4x2 med fuld luftaffjedring

AS førerhus i fuld bredde og højde

Da testperioden var afsluttet, havde chaufførerne kørt 29.000 kilometer med et gennemsnitligt brændstofforbrug på 4,43 kilometer pr. liter. Bo Schultz, den ene af de to chauffører fra HT Transport, kørte selv 17.000 af kilometerne på de europæiske veje, og lastbilen gjorde etstort indtryk på ham.- Generelt imponerede bilen hele vejen rundt. S-Way’en kørte fantastisk og lå godt på vejen, Den var komfortabel i både køjer og sæder, og så havde den god aflæggerplads, siger Bo Schultz.Iveco peger på, at Iveco S-Way har en komplet pakke af funktioner og tjenester, der er udviklet med fokus på chaufføren, miljøet med optimeret brændstofforbrug og reduktion af de totale ejeromkostninger. De to chauffører fra HT Transport lagde især mærke til brændstofforbruget i deres testkørsel.- Jo længere bilen kører på literen, des bedre er det for virksomheden og for os som chauffører. Derfor er det også win-win, at vi nu kan se, at den testede Iveco S-Way har sparet diesel og dermed minimeret brændstofomkostningerne for HT Transport. Samlet set har vi udledt langt mindre CO2, siger Bo Schultz.Den testkørte S-Wat var med sine to-aksler, en 13-liters motor og 490 hestekræfter udviklet til motorvejskørsel sydpå og brændstoføkonomisk kørsel.Hi-cruise og Eco Mode-funktionen samt optimering af drivline og andre funktioner, som eksempelvis styrer luftkompressoren, generatoren og servostyringspumpen, øger brændstofeffektiviteten og dæmmer op for unødvendig energiforbrug.- IVeco S-Way’ens store slagvolumen får motoromdrejningerne ned, hvor den også har et godt drejningsmoment. Bilen vælger selv det optimale gear, når den kører op eller ned ad bakke, og når chaufførerne kører med forskellig last, tilpasser lastbilen hestekræfter og drejningsmoment til det. Det er en bil, der hjælper chaufføren hele vejen, påpeger produktchef Henning Nielsen hos Iveco.Mens testen stod på, blev både den to-akslede Iveco S-Way og de to chauffører fulgt via Iveco's digitale Iveco ON, system. Den online-baserede service måler på kørselsmønster, brændstofforbrug, opbremsning og acceleration, og ejere og chauffører var konstant forbundet med køretøjet på deres mobile enhed eller PC via Iveco ON-portal og app.Det var især her, at den rigtige test skulle bestås, påpeger Jørgen Poulsen, der er bestyrelsesformand i HT Transport.- Det, vi er meget spændte på, er at følge chaufførernes brændstofforbrug i Iveco ON. Det er her, den virkelig test sker, om de rent faktisk har reduceret deres brændstofforbrug ved at køre Iveco S-WAY, og hvor der kan optimeres, så kørslen og forbruget bliver endnu bedre, siger Jørgen Poulsen.De indsamlede data sendes direkte til Iveco's hovedkvarter, hvor man konstant optimerer og udvikler på basis af indkomne tal.- Vi kan se, at vi er kommet i mål med vores test. Vi har sammenlignet vores resultater med data indsamlet fra de to sammenlignelige lastbiler fra andre mærker, laste og ruter, som de to chauffører tidligere har kørt, og dér har Fuel Hero’en tydeligt reduceret chaufførernes brændstofforbrug, siger chaufførtræner fra Iveco, Jørgen B. Andreasen.De næste måneder tester Iveco videre hos andre virksomheder og chauffører, og et nyt testforløb med en treakslet Iveco S-Way er blevet sat i gang.- Vi har fået rigtig meget brugbar viden via Iveco On, og vi glæder os jo til at se resultaterne for den nye testkørsel efter sommeren, der forhåbentlig er lige så gode, som dem vi har fået i første omgang, siger Jørgen B. Andreasen.