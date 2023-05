Vognmand får bøde for brud på Godskørselsloven

Mandag 22. maj 2023 kl: 13:55

Fakta om fællesskabstilladelser:

For at køre godskørsel for fremmed regning, skal man have en fællesskabstilladelse, som udstedes af Færdselsstyrelsen

Fællesskabstilladelsen består af en original, der skal opbevares i virksomheden, og et antal bekræftede kopier. Der skal være en bekræftet kopi i en lastbil, der udfører godskørsel for fremmed regning

Af: Redaktionen Efter en forudgående efterforskning, standsede Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd mandag 16. maj sidste år vognmandsvirksomhedens fire lastbiler. Vognmandsvirksomheden havde to bekræftede kopier af en fællesskabstilladelse, som den måtte udføre godskørsel for fremmed regning med.Vognmanden blev i sin egenskab af ejer, direktør og transportleder dømt for at have medvirket til, at der i perioden fra 19. april 2022 til 16. maj 2022 i 19 tilfælde blev kørt med tre lastbiler samtidig og i 9 tilfælde blev kørt med fire lastbiler samtidig, selvom der kun var tilladelse til at køre med to lastbiler samtidig.Vognmanden erkendte de faktiske forhold.Vognmanden udbad sig betænkningstid i forhold til eventuel anke af dommen.Sagen mod vognmandsvirksomheden er opgivet, da selskabet efterfølgende er gået konkurs.





