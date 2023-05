Transportorganisation sætter fokus på grøn transport

Mandag 22. maj 2023 kl: 12:09

Af: Redaktionen På konferencen sætter ITD blandt andet fokus på, om kørselsafgifter er det rette instrument til at sikre en grøn omstilling i vejgodstransporten. Eller om det i stedet vil gøre det endnu sværere for vognmændene at investere i nulemissionskøretøjer.

Der vil være en snak med transportkøberne og transportvirksomhederne, som fortæller om deres erfaringer med at købe og sælge grønne transporter, og om der er efterspørgsel efter klimavenlig transport.







Og så vil ITD udfordre de grønne organisationer på, hvordan en vognmands virkelighed ser ud, og hvorfor den grønne omstilling er så svær.





ITD spørger om, hvordan man kan hjælpe hinanden og finde løsninger i fællesskab så både klimaet og vognmændene overlever?





På konferencen kan man blandt andre møde skatteminister Jeppe Bruus (S), transportordførerne Niels Flemming Hansen (K), Jens Meilvang (LA) og Thomas Jensen (S) samt AVAS - Aalborg Vognmandsforretning, Fredericia Shipping A/S og L’Oreal Nordic.







