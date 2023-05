Hollandsk trækker rækker langt - og griber en grøn pris

Onsdag 17. maj 2023 kl: 13:47

Af: Redaktionen Hvert år gennemfører VerkehrsRundschau og Trucker en omfattende sammenligningstest af trækkere fra de store lastbilmærker i Europa. Det primære fokus er lastbilernes brændstofforbrug og dermed deres CO2-emissioner. Derudover blev AdBlue-forbruget og gennemsnitshastigheden opnået under testen også taget i betragtning ved kåringen af "Green Truck 2023".New Generation DAF XF lastbilen med sin 11-liters 450 hk Paccar MX-11 motor klarede sig bedre end konkurrenterne på testruten med et det laveste dieselforbrug på 21,26 liter pr. 100 km (4,7 kilometer pr. liter), hvilket gav en CO2-udledning på 675 gram CO2 pr. kilometer, og et AdBlue-forbrug på 1,32 l/100 kilometer. DAF'en holdt en gennemsnitshastighed på 80,06 kilometer i timen.- DAF har opnået en konkurrencefordel, fordi de er den eneste producent, der indtil nu har implementeret de nye bestemmelser for dimensioner, der gælder for lastbiler i Europa, siger Jan Burgdorf, chef for test- og teknologiafdelingen for magasinerne VerkehrsRundschau og Trucker.- De nye regler giver mulighed for en forlænget front, hvilket optimerer aerodynamikken og forbedrer DAF's klasseførende brændstofforbrug, siger han videre.Patrick Dean, der er chefingeniør og medlem af DAF's bestyrelse kalder det en fantastisk præstation og anerkendelse af det hårde arbejde, som hele DAF-teamet har udført, at DAF's New Generation XF 450 er blevet kåret som "Green Truck 2023".- Vores New Generation lastbiler har ikke blot sat en ny standard for brændstofeffektivitet, men tilbyder også markedsførende sikkerhed og chaufførkomfort, hvilket gør dem til de ultimative lastbiler for både chauffører og ejere. Med "Green Truck Award" beviser serien, at DAF også fører an, når det handler om at beskytte miljøet, lyder det fra Patrick Dean.