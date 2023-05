Erhvervsorganisationer fremlagde alternativer

KILOMETERBASERET OG CO2-AFHÆNGIG VEJAFGIFT:

Onsdag 17. maj 2023 kl: 08:01

Af: Redaktionen Rækken af alternative forslag fra Dansk Erhverv og andre organisationer blev lagt frem for ministrene på et møde tirsdag eftermiddag, hvor de var mødt op for at drøfte vejafgiften og den grønne omstilling af lastbiltransporten.

På mødet præsenterede Dansk Erhverv og de andre organisationer en række alternativer til vejafgiften, som organisationerne har kritiseret for ikke at fremme den grønne omstilling, at skævvride konkurrenceforholdene i landet og for at have "skyhøje offentlige administrationsomkostninger".





- Jeg er glad for, at ministrene har taget initiativ til mødet og indgår i dialog med os omkring den grønne omstilling. Vi fik som samlet branche sendt et klart budskab om, at transportvirksomhederne gerne vil den grønne omstilling, og at der er andre og bedre alternativer til at sænke branchens klimabelastning end en skat på transport, der har begrænset CO2-effekt, siger Jesper Kronborg, der er branchedirektør for transport i Dansk Erhverv.





Fokus på ladeinfrastruktur og produktion af grøn strøm

Ifølge Dansk Erhverv er rammevilkårene og forudsætningerne for at indføre en vejafgift med det formål at gøre lastbiltransport grøn grundlæggende ikke stede i tilstrækkeligt omfang. Derfor bør den efter organisationens mening udskydes en årrække. Dansk Erhverv fremhæver, at der i dag ikke er tilstrækkeligt med ladeinfrastruktur, offentligt tilgængelige ladestationer, og at de grønne lastbiler er markant dyrere og har begrænset rækkevidde mellem opladningerne.





- Ministrene tog konstruktivt imod vores forslag, som vi har peget på finansiering til. Det står dog klart, at regeringen er fast besluttet på at indføre vejafgiften, men jeg håber, at de tager kritikken af lovforslaget og de præsenterede forslag til sig, så de kan indgå i det videre arbejde og dermed skabe reel grøn omstilling, siger Jesper Kronborg.













Og så skal der ifølge organisationerne fart på udrulningen af ladeinfrastruktur, opsætning af ladestandere og produktion af grøn strøm.





Interesserede kan læse Dansk Erhverv og de andre organisationers alternative forslag her:









Formålet med forslagene er at pege på andre måder at understøtte og regulere branchen på, der fremmer den grønne omstilling og nedbringer lastbilernes CO2-udledninger samtidig med, at transportvirksomhedernes bevarer konkurrencekraften. Det skal for eksempel ske ved at hæve dieselafgiften, yde tilskud til grønne lastbiler og hæve lastbilernes længde og vægt.

