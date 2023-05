Vognmand fra Vesthimmerland valgte vogne fra Vestsverige

Tirsdag 16. maj 2023 kl: 15:51

Af: Redaktionen Lastbilerne, der er opbygget med originale skørter på fra fabrikken, har efterfølgende fået påbygget hydraulik-systemer og heldækkende dørkplader. Bilerne er leveret med 13-liters motorer på 500 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.500 Nm og VEB+ motorbremse. Gearkassen har en gearing på 2.64 og anlægssoftware - og er valgt med henblik på at spare så meget brændstof som muligt, hvilket også kan ses i valget af I-See og I-Roll og automatisk tomgangsstop på motorerne.I førerhusene har chaufførerne masser af udstyr - eksempelvis lastindikator, dæktryksovervågning, sporassistent, bakkamera, oliefyr, Komfort-førerstol, regnsensor, elektrisk solgardin og tagluge, 33 liters køleskab og fuld LED-pakke.De fire-akslede lastbiler har samme udstyr, men drivlinen er anderledes, idet motoren er på 460 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.400 Nm. De fire-akslede forvogne har også VEB+ motorbremse. Lastbilerne er udstyret med tandem bagaksel uden navreduktion med 2.83 i gearing.Derudover er der fuld Volvo Connect-pakke, som bruges dagligt til at få overblik over bilerne. Der er desuden valgt Volvo Guld-servicekontrakt på alle de nye biler, så der er fuld gennemsigtighed på hele vognparken.Lastbilerne er solgt og leveret af Peter Dahl, Volvo Truck Center i Aalborg.