Selskab med elektriske lastbiler bliver delt op

Mandag 15. maj 2023 kl: 11:59

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I forbindelse med, at Iveco overtager det fælles selskab, der har hjemsted på Iveco's anlæg i Ulm, peger de to koncerner på, at de indtil videre har rundet alle de milepæle, de satte for at udnytte deres ekspertise til at indføre tunge nulemissionslastbiler i form af batterielektriske (BEV-modeller) og brintelektriske (FCEV) lastbiler til regional og langturskørsel i Nordamerika og Europa.Begge selskaber arbejder nu efter at skærpe deres fokus på tung transport. Iveco Group vil koncentrere sig om Europa med henblik på videreudvikling og kommercialisering af sine egne batterielektriske og brintelektriske lastbiler, hvilket omfatter udrulning af finansieringsforretningsmodellen, GATE, og Nikola vil fokusere sine tilsvarende aktiviteter i Nordamerika, hvilket omfatter brintinfrastruktur via brandet, HYLA.Iveco Group vil også få licens til frit at få adgang til samt fortsætte med at udvikle køretøjsstyringssoftware til de batterielektriske og brintelektriske lastbiler, de har udviklet i fællesskab. Nikola får Iveco S-Way-teknologi-licens til Nordamerika og hertil relateret komponentforsyning fra Iveco Group og får fælles ejerskab af den intellektuelle ejendomsret til første generation eAxles, som er en teknologi, der er blevet udviklet sammen med Iveco Group's drivline-producent, FPT Industrial.Iveco Group og Nikola fremhæver, at de vil fortsætte med at arbejde hen imod det samme mål - at gå forrest i energiomstillingen frem mod fremtidens mobilitet.Aftalen mellem Iveco Group og Nikola Corporation skal nu godkendes af de berørte konkurrencemyndigheder.