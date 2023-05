Svenske Volvo Trucks holder fast i sin elektriske førsteplads

Torsdag 11. maj 2023 kl: 13:47

Stigende ordreindgang

5.000 lastbiler i 40 lande

Seks elektriske modeller

Ladeinfrastruktur er påkrævet

Af: Redaktionen I løbet af første kvartal 2023 blev der i alt indregistreret 600 nye elektriske lastbiler med totalvægt på 16 tons og derover i Europa. Det er godt fire gange så mange, som i samme periode i sidste år, hvor antallet var 134. Volvo Trucks har den største markedsandel på 50 procent, hvilket er en stigning i forhold til 2022, hvor Volvo Trucks’ markedsandel for hele året var på 32 procent.Volvo Trucks oplyser, at koncernen også holder fast i sin førerposition i Nordamerika med knap halvdelen af markedet for tunge elektriske lastbiler.- Vores løfter om at levere bæredygtige transportløsninger betaler sig klart. Vi er fast besluttet på at arbejde tæt sammen med vores kunder for at gøre lastbiltransport CO2-neutral, siger Roger Alm, der er president for Volvo Trucks.De markeder, hvor der blev indregistreret fleste tunge elektriske af alle mærker i første kvartal 2023, var Tyskland, Frankrig, Holland og USA.Volvo Trucks oplevede en stærk stigning i nye lastbilordrer i løbet af første kvartal 2023 med bestillinger på i alt 486 elektriske lastbiler, hvilket er en stigning på 141 procent i forhold til samme periode i 2022. De fleste af disse ordrer kom fra lande i Nordeuropa, herunder Holland, Tyskland, Norge og Sverige.Efter at have lanceret sin første elektriske lastbil i 2019 har Volvo Trucks solgt knap 5.000 elektriske lastbiler i ca. 40 lande - først og fremmest i Europa og Nordamerika, men også i lande som Australien og Marokko.I løbet af 2023 vil Volvo Trucks indlede salget af elektriske lastbiler til kunder i Sydafrika, Sydkorea, Indien og i Latinamerika.I 2022 føjede Volvo Trucks sine tre mest populære tunge lastbilserier - Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX med vogntogsvægte på op til 44 tons - til sin elektrificerede produktportefølje. Med de seneste tilføjelser har Volvo Trucks seks elektriske lastbilmodeller i serieproduktion, hvilket er i øjeblikket er den mest omfattende portefølje af nul-emissions lastbiler blandt lastbilproducenter.I øjeblikket opskalerer Volvo Trucks produktionen af elektriske lastbiler på tre fabrikker - Gøteborg i Sverige, Blainville i Frankrig og i New River Valley i USA. I tredje kvartal 2023 indledes desuden serieproduktion på Volvo Trucks' største monteringsfabrik i Gent i Belgien.For at øge antallet af elektriske lastbiler på de europæiske veje markant vil der fremover være brug for tusindvis af offentligt tilgængelige ladestandere til tunge lastbiler. Volvo Group vil sammen med Daimler og Traton Group bygge mindst 1.700 højtydende ladestandere med grøn strøm rundt omkring i Europa. Volvo investerer også i en ladekorridor i Nordamerika.Volvo Trucks sigter mod, at 50 procent af det globale salg af nye lastbiler skal være elektriske i 2030, og 100 procent skal være helt CO2-neutrale i 2040.Volvo Trucks gør opmærksom på, at henvisningerne til Europa omfatter EU-landene samt Norge og Schweiz, at tal for Volvo Trucks’ markedsandel og overordnede vækstdata for tunge elektriske lastbiler over 16 tons totalvægt i Europa er baseret på indhold leveret af IHS Markit, og at alle henvisninger til Nordamerika omfatter USA og Canada. Tal for Volvo Trucks’ markedsandel for Nordamerika er baseret på data leveret af Volvo Trucks North America.