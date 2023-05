- Loven skal kunne udskydes

VOGNMANDSORGANISATION OM KILOMETERBASERET OG CO2-AFHÆNGIG VEJAFGIFT:

Onsdag 10. maj 2023 kl: 13:40

Stadig principiel modstand mod lovforslaget

Af: Redaktionen - Vi har den grundlæggende holdning, at lovens ikrafttrædelsestidspunkt skal kunne udskydes administrativt, og at lovgiver bør være juridisk forpligtet til løbende at undersøge, om betingelserne er til stede for, at loven overhovedet bør træde i kraft, siger DTL’s erhvervspolitiske chef, Ove Holm, efter besøget i Folketingets Skatteudvalg.- Vi har konkret bedt om, at hvis lovforslaget bliver vedtaget, så bør det være med en juridisk bindende revisionsklausul om, at man hver sjette måned ser på den aktuelle udvikling i ladeinfrastruktur, køretøjsteknologi og håndhævelsespotentiale. Og så skal der være en hjemmel til, at skatteministeren kan udskyde ikrafttrædelsen med for eksempel et år eller mere, siger han videre.DTL mener ikke, at det er tilstrækkeligt, at der alene ligger en politisk aftale om at mødes og se på tingene undervejs frem mod 1. januar 2025, hvor man skal begynde at betale vejafgift i forhold til, hvor mange kilometer, man kører, og hvor stor CO2-udledningen er.- Der er tale om en parlamentarisk aftale, der helt kan ændres af den efterfølgende parlamentariske situation. Så pludselig kan aftaleparterne risikere at stå med luft imellem hænderne, medmindre minister og Folketing er bundet op af en lovgivning om revision, siger Ove Holm.Hos DTL peger man på, at Venstre's erhvervsskatteordfører, Kim Valentin, tidligere har fremhævet i pressen, at partierne bag den politiske aftale mellem SVM-Regeringen og støttepartierne om den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift er enige om at mødes halvårligt op til ikrafttrædelsen. Det skulle være for at gøre status og se på rammerne for implementeringen af vejafgiften med mere - herunder om der er behov for justeringer.- Erhvervsskatteordføreren bragte også dette op gentagne gange under førstebehandlingen af lovforslaget, og han har understreget, at denne klausul i aftalen er Venstres fortjeneste. Det er også fint, men vi mener, at det bør lovfæstes. Det kan Venstre vel i bund og grund ikke have noget imod, lyder det fra Ove Holm.Ove Holm understreger, at DTL’s udgangspunkt stadig er, at lovforslaget skal tages af bordet og erstattes med mere realistisk og grønt orienteret lovgivning.- Vi har stadig en total principiel modstand mod tanken om en kilometerafgift. Men kendsgerningen er, at der lige nu tegner sig et meget bredt flertal for at vedtage lovforslaget. Skal vi gøre os håb om, at vognmændene ikke lades i stikken, skal politikerne være låst juridisk fast på at erfare, hvad vognmændenes reelle muligheder for grøn omstilling så vil være, siger Ove Holm.Med til foretræde var også DTL’s chefjurist John Roy Vesterholm.