- Træk forslaget om kilometerafgiften og gå i dialog med branchen

TRANSPORTORGANISATION TIL FOLKETINGETS SKATTEUDVALG:

Onsdag 10. maj 2023 kl: 12:31

Af: Redaktionen ITD opfordrede derfor politikerne og SVM-Regeringen til at belyser alternativer og justeringer af forslaget, inden forslaget bliver sendt videre.ITD mener, at SVM-Regeringen begår en fejl ved at haste forslaget om den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift igennem Folketinget. Forslaget er med ITD's ord "rent skrivebordsarbejde, som politikerne skal forholde sig til, når de skal stemme om afgiften i slutningen af måneden".Forslaget belyser efter ITD's opfattelse ikke effekterne af vejafgiften godt nok og den indvirkning, den vil have på erhvervet.- Det er vores helt klare indtryk, at både skatteministeren og medlemmerne i Skatteudvalget er ved at stemme noget igennem, som de ikke forstår konsekvenserne af, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD og tidligere konservativ minister i en VK-Regeringerne under ledelse af Anders Fogh Rasmussen.



- Det er også vores indtryk, at mange politikere har den opfattelse, at vejafgiften er en grøn skat, som med et quickfix vil give CO2-reduktioner og penge i statskassen. Men det er kun det sidste, der gør sig gældende. For det er en ren skat, der ikke fører til den ønskede grønne omstilling, hvilket vi fortalte politikerne i Skatteudvalget i dag, siger Henriette Kjær.







Rammer geografisk skævt

Et af de væsentlige problemer, som ITD fremhævede ved deputationen, er den geografiske skævhed, der ligger i forslaget.





For vognmænd i yderområder rammes ekstra hårdt, og det har politikerne ikke taget højde for, mener ITD.





- Vi gjorde klart for udvalget, at afgiften skævvrider branchen. For små vognmænd og vognmænd i yderområder skal simpelthen køre længere for at hente varerne. Dermed betaler de mere i kilometerafgift, og de kører også flere kilometer, som de ikke kan lægge over på kunden. Det kan føre til lukning af vognmandsvirksomheder i yderdistrikterne, hvilket er en meget uheldig konsekvens af forslaget, siger Henriette Kjær.





Tvivlsomme reduktioner

ITD brugte også foretrædet for politikerne til at gøre opmærksom på det, som ITD betegner som grundlæggende problemer med forslaget.





Blandt andet, at der hvert år skal bruges i omegnen af 300 millioner kroner i administrationsomkostninger. Det er mener ITD i lighed med andre organisationer er et uacceptabelt højt beløb, og ITD ønsker, at der fremlægges et særskilt regnskab for, hvordan de mange millioner skal forvaltes.





- Det er et kæmpe maskineri at sætte i gang for en beskeden CO2 reduktion. For sagen er den, at Skatteministeriet mener, at den største reduktion kommer ved, at der transporteres mindre, siger Henriette Kjær og uddyber:





- Den CO2-reduktion, som regeringen regner med vil komme, skyldes først og fremmest en forventning om, at lastbiler vil køre mindre. Men Vejdirektoratet forventer i sine fremskrivninger markante stigninger i motorvejstrafikken frem mod 2030 og længere frem. Og det er jo fordi, vores industrivirksomheder har brug for materialer, og dagligvarebutikkerne skal have mad i køledisken. Varerne skal køres ud uanset, om der er en vejskat eller ej, siger Henriette Kjær, som også understreger, at kampen for at få ændringer igennem langt fra er slut med dagens foretræde for politikerne.







- ITD vil fortsætte med at kæmpe for, at de ansvarlige politikere lytter og kommer vognmændene i møde. For den frustration, som der er i hele branchen, kan man som regering ikke bare lukke øjne og ører for. For vognmændene vil gerne deltage i den grønne omstilling, og der mange muligheder for at komme branchen i møde, hvis regeringen giver mulighed for det, siger Henriette Kjær.





