Minivan kommer fra Tyskland i en elektrisk udgave

Onsdag 10. maj 2023 kl: 10:36

Af: Redaktionen Den kompakte eCitan-minivan, er en fuldt elektrisk version af modellen, der blev kåret som International Van of the Year i 2022. Udadtil ligner eCitan sin konventionelle pendant, og den elektriske version byder på alle de samme praktikaliteter, som den dieseldrevne Citan. De kompakte ydre dimensioner er kombineret med et rummeligt indre og en høj lastevne, hvilket gør eCitan anvendelig til mange former for transport- og serviceopgaver både i og udenfor storbyen.

Rækkevidde på op til 284 kilometer

Det særlige ved eCitan er den elektriske drivlinje, hvor en 122-hk elmotor kombineret med et 45 kWh stort batteri giver en elektrisk rækkevidde på op til 284 kilometer (WLTP) på en fuld opladning. Med den indbyggede DC-lader kan der lades med op til 80 kilowatt, hvilket gør det muligt at oplade batteriet fra 10 til 80 procent på ned til 38 minutter.





Den elektriske drivlinje sikrer en kørsel, som er yderst støjsvag og ekstra komfortabel, men samtidig også kvik, takket være drejningsmomentet på 245 Newtonmeter. Rækkevidden kan optimeres ved at styre rekuperationen af strøm i tre niveauer via gearvælgeren, og der kan desuden vælges mellem køreprogrammerne Comfort og ECO.







Lanceres i to størrelser

Den nye eCitan lanceres i to udgaver med henholdsvis kort og lang akselafstand, hvor sidstnævnte tilbyder et lastrum, som kan rumme op til 3,62 kubikmeter. Det er desuden muligt at bestille eCitan med et oplukkeligt gitter bag passagersædet, hvilket tillader transport af genstande på op til 3,41 meter i længden.





Skydedør i højre side er standard, mens to skydedøre er ekstraudstyr. Det samme gælder den dobbelthængslede bagdør, hvor hver dør kan svinges 180 grader rundt, hvilket gør af- og pålæsning endnu nemmere. Med en lastevne på op til 722 kg matcher eCitan næsten sin dieseldrevne pendant, og den elektriske minivan kan med anhængertræk trække op til 1.450 kg.





Basisversion med masser af udstyr

Mercedes-Benz oplyser, at eCitan kun kommer til Danmark i Pro-version, som blandt andet byder på LED-belysning i varerum og kabine, højdejusterbart førersæde og aircondition. Standard er også det intelligente infotainmentsystem MBUX, som via en syv-tommer touchskærm på instrumentpanelet byder på stemmestyring og navigation, Apple CarPlay og Android Auto.







Standard i den nye eCitan er også en indbygget varmepumpe, som sikrer en optimal styring af batteriets temperatur til gavn for både rækkevidde og opladningshastighed. Samtidig sørger det intelligente system for at holde kabinen tempereret, når bilen er tilsluttet en ladestander, hvilket sikrer en afkølet eller opvarmet kabine inden, man skal ud at køre. Forklimatisering kan aktiveres og styres direkte fra en smartphone via Mercedes me App, som også giver adgang til en række andre funktioner så som fjernoplåsning af døre og tjek af batteristatus.





Er man som bruger af en konventionel varebil ikke sikker på, om ens kørselsmønster passer til at køre elbil, fremhæver Mercedes-Benz Van app'en "Mercedes-Benz Electric Ready". Her kan man registrere og logge sin køretur, hvorefter appen beregner og vurderer, hvilken elektrisk Mercedes, der bedst matcher den pågældende kørsel.







Den nye eCitan ventes til Danmark i tredje kvartal i år.









© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.