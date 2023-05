Lastbilproducent og producent af ladesystemet tester megawatt-oplader

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 15:05

Af: Redaktionen Scania har med installeret og testet et megawatt ladepilotsystem fra ABB E-mobility. Scania betegner testen som er en milepæl i udviklingen af ​​en effektiv højeffekt ladeløsning til tunge køretøjer - eksempelvis lastbiler. Teknologien vil gøre det muligt at halvere ladetiden.







Udviklingen af ​​en løsning til hurtig opladning, som også vil øge rækkevidden mellem to opladninger, er ifølge Scania et stort i retning af at øge salget af tunge køretøjer, der kan køres fossilfrit.







Den indledende test, som viser, at det er teknisk muligt med opladning med høj effekt, er et første skridt mod det fremtidige MCS-system fra ABB E-mobility.







Testen vil bidrage til en gradvis udrulning af højeffektopladere startende fra 1.500 ampere og til sidst dækker hele MCS-området op til 3.000 ampere. Både Scania og ABB E-mobility har investeret i og været med til at udvikle ladestandarden i samarbejde med CharIN. MCS-standarden forventes klar i 2024.







Hos Scania peger man på, at MCS-teknologien er afgørende for, at Scania’s langdistance-ellastbiler, hvor både køre- og hviletider er lovreguleret, kan komme ud at køre.







En lastbilchauffør må højst køre i 4,5 timer, før han skal holde 45 minutters pause, hvor lastbilen skal kunne lade nok op til at køre i yderligere 4,5 timer. På grund af batteriernes størrelse er både hurtig og kraftig opladning vigtig.









- Vi ser et momentum for elektrisk transport, og vores mål er, at 50 procent af alle køretøjer, vi sælger årligt i 2030, skal være elektriske. For at nå dette mål kræves der infrastruktur, og MCS er en vigtig brik i puslespillet for infrastrukturen fremadrettet, siger Fredrik Allard, der er chef for E-mobility hos Scania.





Som en af ​​verdens førende virksomheder inden for opladningsløsninger til elektriske køretøjer er ABB E-mobility på forkant med at levere den pålidelige ladeinfrastruktur og robuste servicefunktioner, der er brug for, så transportvirksomheder og andre med egne tunge køretøjer kan skifte til elektrisk drift.





Fra og med i år tilbyder Scania lastbiler med MCS-standardtilslutning til kunder med specifikke og erklærede behov, med produktionsstart i 2024. ABB E-mobility introducerer næste generation af sin MCS-teknologi i slutningen af ​​2024/begyndelsen af ​​2025.



