Danmarks fremtidige elforsyning er godt sikret med sol og vind

KLIMARÅDET:

Tirsdag 9. maj 2023 kl: 13:36

Når vejret driller

Lagring af el, fleksibelt forbrug og reservekapacitet



Afvejning mellem strømmangel og pris



Af: Redaktionen Ifølge analysen er nøglen til at undgå strømafbrydelser i ekstreme vejrsituationer at gøre elforbruget fleksibelt, etablere strømlagring - og for eksempel bruge gasturbiner i nødsituationer.Klimarådet peger i analysen på, at der er gode muligheder for at få mere sol- og vindenergi ind i elsystemet og stadig have nok strøm - også i perioder, hvor vejret driller.Der kan ellers være en bekymring for elforsyningssikkerheden ved overgangen til et elsystem, hvor hovedparten af energien kommer fra solceller og vindmøller. For hvad gør man i en fremtid med et markant højere elforbrug, når vejret giver udfordringer, fordi solen ikke skinner, vinden ikke blæser i længere perioder, og en stor andel af de gamle kraftværker er blevet udfaset?Klimarådets analyse viser, at vind og sol kan levere rigeligt med strøm i langt hovedparten af tiden.- Vi er på rette vej mod et stabilt elsystem med meget sol- og vindenergi. Danmark har gode muligheder for at omstille elsystemet, så vi reducerer risikoen for, at vi kommer til at mangle strøm i udfordrende perioder. Der er ingen grund til at bremse udbygningen af sol- og vindenergi, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.Analysen bekræfter dog, at fremtidens danske og europæiske elsystem bliver sat under pres, når vejret i længere perioder i enkelte år ikke arter sig, som vinden blæser og solen skinner.Det er især om vinteren, at der i enkelte år med udfordrende vejr kan være en risiko for at mangle strøm, hvis et højt elforbrug falder sammen med perioder med begrænset sol og vind i store dele af Europa. Derfor kan politikere og myndigheder være nødt til at tilpasse elsystemet mere, end markedet gør af sig selv. Uden rettidig planlægning risikerer Danmark omkring 2030 at mangle store mængder strøm i år med særligt udfordrende vejr.- Omstillingen til mere sol og vind er en enorm udvikling af vores energisystem. Hvis vi i fremtidens Danmark skal reducere risikoen for at mangle strøm i udfordrende perioder, er der nogle udfordringer, som vi skal være opmærksomme på og tage hånd om i tide, siger medlem af Klimarådet, Marie Münster, der også er professor i energisystemer ved DTU.Klimarådets analyse viser, at elforsyningssikkerheden kan styrkes med lagring af el i eksempelvis store termiske ellagre - og med et mere fleksibelt forbrug, hvor eksempelvis industrivirksomheder øger deres evne til at nedjustere elforbruget i pressede perioder.De to løsninger er ikke tilstrækkelige, hvis man politisk ønsker helt at afværge mangel på strøm i de mest ekstreme vejrsituationer. Det vil det kræve, at der investeres i såkaldt regulerbar elkapacitet. Det kan eksempelvis være gasturbiner, der kan producere strøm af blandt andet brint. Turbinerne vil kunne træde til i de få timer om året, hvor der er meget lav produktion fra solceller og vindmøller.Hvis gasturbinerne bruger naturgas, vil det i vejrmæssigt ekstremt vanskelige og meget sjældne år svare til en udledning på op til 300.000 ton CO2. Det svarer til knap en procent af den nuværende totale CO2-udledning Danmark. Hvis turbinerne bruger brint eller biogas, vil klimabelastningen være mindre eller ideelt set lig nul.- Vi vurderer, at sådanne turbiner ikke vil medføre en betydelig klimabelastning. Først og fremmest fordi de i gennemsnit over en årrække kun skal bruges i ganske få timer, siger Marie Münster.Tilsammen kan ellagring, et fleksibelt elforbrug og reservekapacitet løse udfordringen med et mere presset elsystem. Klimarådet peger på, at det ikke er sikkert, at elmarkedets aktører selv indarbejder sådanne løsninger i et omfang, der kan dække pressede situationer. Hvis man politisk ønsker at sikre sig en højere elforsyningssikkerhed, bør regeringen ifølge Klimarådet undersøge mulighederne og overveje, om gasturbiner eller andre løsninger skal etableres for i fremtiden at virke som en reserve, når der i enkelte tilfælde ikke er vind- og solenergi nok.Overvejelserne omkring niveauet af elforsyningssikkerhed indebærer en afvejning af, det det på den ene side kan det være generende og endda omkostningsfuldt for forbrugerne at mangle strøm, mens det på den anden side kan være uforholdsmæssigt dyrt at have eksempelvis gasturbiner stående for at kunne afværge enhver potentiel afbrydelse som følge af elmangel.I dag er der i Danmark i gennemsnit 20 minutters strømafbrydelse om året.Klimarådet peger på, at uanset hvad, der besluttes, bør beslutningen træffes så tidligt som muligt, da planlægningen skal starte i god tid, hvis der skal være sikkerhed for, at det, man ønsker politisk, står klar, når behovet opstår. Det skyldes blandt andet, at området til dels er styret af EU, og at der er eksisterende anlæg, der er på vej til at blive udfaset, som i stedet vil kunne bidrage til elforsyningssikkerheden.- Løsningerne kan ikke implementeres fra den ene dag til den anden. Uanset, hvordan man politisk vælger at gribe det an, er det vigtigt, at beslutningerne bliver truffet i god tid, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.Klimarådets analyse "Sikker elforsyning med sol og vind" kan læses