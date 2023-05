Vognmænd var til møde med ministre - fik to stykker smørrebrød

Torsdag 4. maj 2023 kl: 10:07

Resultat af dagens møde: 2 stykker smørrebrød hver!



Vi kan konstatere at skatteminister Jeppe Bruus var klar på at lytte, men intet havde med til os.



Han fik vores rå tal og beregninger serveret. Sammen med vores forslag om i stedet at lægge en meget mindre afgift på alt fossilt brandstof i form af en CO2-afgift.



Vi forsøgte gentagne gange at foreslå skatteministeren at skrinlægge den nuværende model.





Af: Redaktionen Efter mødet udsendte de fire vognmænd følgende:

Indkalde en bred vifte af erhvervs- og brancheorganisationerne til forhandling.



Men Skatteministeren kiggede bare ned i sine papirer og var tavs, her gang det blev nævnt!



Eneste lyspunkt var at da vi nævnte de urimelige afgifter på CO2-neutral biogas.





Og den voldsomme reduktion i miljøbelastningen, ved at kore med mere vægt pa bilerne.





Lyttede både skatteminister og dennes tre rådgivere, der deltog i mødet intenst.



Især de sidstnævnte spurgte nysgerrigt ind til det.



Vi udfordrede flere gange skatteministeren på at give os lidt lunser med hjem til dem der står på spring for at aktionere. Men der faldt ikke noget af.



Det er vores indtryk, at løbet er kørt!



Om 29 dage går Folketinget pa ferie og km-afgiften er en realitet.





Vejskatskomiteen



Jan Lillegaard

Torben Dyhl Hjorth

Benny Nielsen

Poul Jørgensen





