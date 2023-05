Lovændring skal give plads til ekstra lange vogntog

Mandag 1. maj 2023 kl: 11:15

Fakta om længere vogntog:

Der har siden 2008 været en forsøgsordning med såkaldte modulvogntog, som løber ind til 2030. Modulvogntog kan køre på et særligt godkendt vejnet og er op til 25,25 meter lange og kan veje op til 60 ton

Lovforslaget om dobbelttrailere forventes at træde i kraft 1. januar 2024. Bekendtgørelserne træder i kraft i løbet af første halvår 2024

Forsøget med dobbelttrailere forventes påbegyndt i første halvår af 2024. Forsøgsordningen vil løbe i fem år, hvorefter den evalueres

Af: Redaktionen Bliver lovforslaget, der tager udgangspunkt i Infrastrukturplan 2035, vedtaget, kan man fra en gang i 2024 køre med vogntog med to trailere med op til 34 meter i længden og en totalvægt på op til 72 ton på udvalgte motorveje i Danmark.I første omgang skal vogntog med dobbelttrailere køre på et forsøgsvejnet mellem Aarhus og Høje-Taastrup, og det undersøges også, om strækningen kan forlænges til Sverige via Øresundsbroen samt til den dansk-tyske grænse.- Store lastbiler kan fragte mere gods til gavn for klima og vognmændene. På den måde kan vi udnytte vores infrastruktur bedre og endda mindske trængsel. Det gavner os alle, og derfor er det også mit håb og min ambition, at denne forsøgsordning giver gode resultater, og at forsøget kan udvides til flere vejstrækninger, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har i 2021 udarbejdet en analyse om dobbelttrailere, som blandt andet havde til formål at fastlægge de nødvendige ombygninger for at trafiksikkerheden kan opretholdes. I udpegning af forsøgsstrækningerne er der gennemført en trafiksikkerhedsmæssig screening for at sikre trafiksikkerheden. Som forberedelse til forsøget er der afsat penge til at gennemføre ombygninger af hensyn til blandt andet trafiksikkerheden på det udvalgte vejnet.Forsøgsordningen med dobbelttrailere kræver en ændring af færdselsloven, således at det bliver tilladt at tilkoble mere end to påhængskøretøjer. Et vogntog med dobbelttrailere vil bestå af en sættevognstrækker koblet under det første påhængskøretøj - en sættevogn/trailer - der er forsynet med en tilkobling af et andet påhængskøretøj - en dolly med en skammel - der så er koblet under det tredie påhængskøretøj - en sættevogn/trailer.Det er denne ændring af Færdselsloven, der sendes i høring. Ud over lovændringen kræver forsøget også en opdatering af tekniske krav til køretøjer, samt en afgrænsning af det vejnet, som kan anvendes inden for forsøgsordningen. Det vil ske ved bekendtgørelser udstedt af Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen.